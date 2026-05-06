Χωροταξικό Τουρισμού: Πού μπαίνει φρένο στη δόμηση τουριστικών μονάδων και πού όχι – Τι ισχύει για κάθε νησί 

Στο «κόκκινο» όλη η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Σκιάθος καθώς και συγκεκριμένες περιοχές στην Τήνο, την Ζάκυνθο, την Κέρκυρα και την Κατερίνη, σύμφωνα με το προσχέδιο της ΚΥΑ για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό.

Το Χωροταξικό για τον Τουρισμό που επισήμως παρουσιάζεται αύριο Πέμπτη (7/5) από τον Σταύρο Παπασταύρου και την Όλγα Κεφαλογιάννη, δίνει τον τόνο για τις περικοπές δόμησης στις τουριστικές περιοχές της χώρας και αναμένεται να προκαλέσει πολλές συζητήσεις αλλά και αντιδράσεις.

Πέντε κατηγορίες

Το προσχέδιο που δημοσίευσε η «Καθημερινή», προβλέπει την ανάπτυξη 5 κατηγοριών για τη δόμηση στις τουριστικές περιοχές και συγκεκριμένα:

1] Περιοχές ελέγχου / Κατηγορία Α: πολύ επιβαρυμένες τουριστικά περιοχές, όπως Μύκονος, Τήνος, Σαντορίνη, Σκιάθος, Λαγανάς, Χερσόνησος κ.ά. Προβλέπεται ελάχιστη απαιτούμενη έκταση τα 16 στρέμματα για την ανάπτυξη τουριστικών μονάδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επιτρέπεται η κατασκευή καταλυμάτων 4 και 5 αστέρων και 3 αστέρων υπό προϋποθέσεις. Η μέγιστη δυναμικότητα των μονάδων είναι 100 κλίνες, δηλαδή, 50 δωμάτια. Παράλληλα για την αδειοδότηση της μονάδας απαιτείται σύνταξη Έκθεσης Φέρουσας Ικανότητας και πληρωμή ειδικού τέλους στο Πράσινο Ταμείο.

2] Ανεπτυγμένες περιοχές / Κατηγορία Β: ήδη τουριστικά ανεπτυγμένες, αλλά όχι στο ίδιο επίπεδο κορεσμού. Στην κατηγορία Β, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τίθενται σαφείς κανόνες για νέες τουριστικές εγκαταστάσεις. Στις εκτός σχεδίου περιοχές, το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν γηπέδου για ανέγερση νέων ξενοδοχείων αυξάνεται στα 12 στρέμματα, μέχρι την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου.

Η κατασκευή νέων τουριστικών καταλυμάτων και η επέκταση υφιστάμενων επιτρέπεται για μονάδες 4 και 5 αστέρων, ενώ για μονάδες 3 αστέρων τίθεται ως προϋπόθεση η κατάταξη στην ανώτερη βαθμίδα περιβαλλοντικής απόδοσης. Για τις νησιωτικές δημοτικές ενότητες της κατηγορίας Β, η δυναμικότητα των νέων τουριστικών καταλυμάτων ορίζεται στις 350 κλίνες.

3] Αναπτυσσόμενες περιοχές / Κατηγορία Γ: περιοχές όπου ενθαρρύνεται η τουριστική ανάπτυξη με πιο ήπιους περιορισμούς.

Το σχέδιο εστιάζει στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας με κριτήρια ποιότητας, αλλά με πιο ελαστικούς περιορισμούς σε σχέση με τις κορεσμένες ζώνες. Σύμφωνα με το ορατό τμήμα της φωτογραφίας, στις περιοχές αυτές επιτρέπεται η κατασκευή νέων τουριστικών καταλυμάτων κατηγορίας 3, 4 και 5 αστέρων. Η συνέχεια της φράσης κόβεται στη φωτογραφία, οπότε δεν τη συμπληρώνω ως βεβαιότητα από αλλού.

4] «Περιοχές ενίσχυσης ανάπτυξης» / Κατηγορία Δ: Εστιάζει στη στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας με πιο ήπιες αναβαθμίσεις και αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Προβλέπεται παροχή κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κύριων και μη κύριων καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμισή τους σε κατηγορίες 3, 4 ή 5 αστέρων. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα συμπλήρωσής τους με εγκαταστάσεις τουριστικής υποδομής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες και στην αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος μέσω νέων επενδύσεων. Για τις νέες μονάδες επιτρέπεται η κατασκευή καταλυμάτων κατηγορίας 3, 4 και 5 αστέρων, ενώ η ίδρυση μονάδων 2 αστέρων είναι δυνατή μόνο εφόσον κατατάσσονται στην ανώτερη βαθμίδα περιβαλλοντικής απόδοσης.

5] Περιοχές υψηλής ενίσχυσης / Κατηγορία Ε: Περιοχές με χαμηλή τουριστική δραστηριότητα, κυρίως αγροτικές ή ορεινές, όπου δίνονται περισσότερα κίνητρα.

Το νέο χωροταξικό εισάγει κίνητρα ώστε να ενεργοποιηθούν τουριστικοί πόροι σε ζώνες με περιορισμένη δραστηριότητα. Οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και στην επανάχρηση του κτιριακού αποθέματος σε φθίνοντες οικισμούς.

Κεντρική επιλογή είναι η χρήση εργαλείων πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου για τη θέσπιση ευνοϊκότερων όρων δόμησης, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν μειωμένα κριτήρια αρτιότητας ή αυξημένους συντελεστές εκμετάλλευσης. Στις περιοχές αυτές προβλέπονται υψηλότερες ενισχύσεις για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό μονάδων 3 αστέρων και άνω, ενώ για τα παραδοσιακά κτίρια η επιλεξιμότητα ξεκινά από την κατηγορία των 2 αστέρων. Στην κατηγορία Ε υπάγεται πλήθος δημοτικών ενοτήτων με κυρίως αγροτικό ή ορεινό χαρακτήρα.

Φρένο στο Airbnb

Το πλαίσιο προβλέπει ότι μπορεί να επιβληθούν περιορισμοί στα Airbnb/βραχυχρόνιες μισθώσεις, ανάλογα με την τουριστική πίεση κάθε περιοχής. Οι ακριβείς περιορισμοί θα προκύπτουν από ειδική μελέτη και θα συνδέονται με ποσοστό επί των διαθέσιμων κλινών.

Διαβάστε επίσης

Τα δέντρα που «καθυστερούν» την άνοιξη για να… «λιμοκτονήσουν» τις κάμπιες – Ένας απίστευτος «πόλεμος»

Ανταρκτική: «SOS» για τον παγετώνα Hektoria – Έχασε 25 χλμ. μήκος σε μόλις 15 μήνες – Θα μετατραπεί σε φιόρδ

«Δε θέλω να νιώθω αυτό το σφίξιμο στην καρδιά με κάθε σταγόνα βροχής»: 300.000 οι κλιματικοί μετανάστες στην Ελλάδα