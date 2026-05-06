Μόνο στο πρώτο δίμηνο του 2026 σημειώθηκαν 17 ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, σχεδόν ένα κάθε τρεις ημέρες, ενώ το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων δύο ήταν θανατηφόρα.

Παράλληλα περισσότεροι από 400 ανήλικοι χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω παρόμοιων ατυχημάτων μέσα σε έναν. Τα στοιχεία από τα τροχαία ατυχήματα με Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ) όπως τα ηλεκτρικά πατίνια, αποτελούν «βαρύ κατηγορητήριο», για το συγκεκριμένο μέσο μετακίνησης, για το λόγο αυτό είναι ανάγκη η άμεση λήψη μέτρωνπροστασίας των ανηλίκων.

Τα παραπάνω αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων (ΠΟΜΕΠ), στην επιστολή της προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αφορμή αποτελεί το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα στην Ηλεία με θύμα έναν 13χρονο, αλλά και τα ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία που καταγράφουν συνεχή αύξηση περιστατικών. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται, λόγω υποαναφοράς.

Η ΠΟΜΕΠ δημοσιεύει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αλλά και τα κενά που παρουσιάζει.

Αναλυτικά: Μέγιστη ταχύτητα: 25 χλµ./ώρα

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε οδούς µε όριο άνω των 50 χλµ./ώρα

Ηλικιακά όρια: 12 έτη για Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ) έως 6 χλµ./ώρα, 15 έτη για ΕΠΗΟ 6–25 χλµ./ώρα

έως 6 χλµ./ώρα, 15 έτη για ΕΠΗΟ 6–25 χλµ./ώρα Για παιδιά κάτω των 12 ετών σε δρόμους µε κυκλοφορία: υποχρεωτική συνοδεία από άτομο άνω των 16 ετών

Υποχρεωτική χρήση κράνους εγκεκριμένου τύπου, κανονικά δεμένου

Υποχρεωτικός αντανακλαστικός εξοπλισμός κατά τη νύχτα

Απαγόρευση µμεταφοράς δεύτερου ατόμου

Απαγόρευση χρήσης ακουστικών και κινητού τηλεφώνου χωρίς ανοιχτή ακρόαση

Πρόστιμα από 40 έως 200 ευρώ

Η Π.ΟΜ.Ε.Π. διαπιστώνει µε ανησυχία ότι, παρά την ύπαρξη αυτού του πλαισίου, το σύστημα παρουσιάζει σοβαρά κενά εφαρμογής και νομοθετικές ελλείψεις:

Πλήρης απουσία ελέγχου στην πράξη: Ανήλικοι κάτω του νόμιμου ορίου ηλικίας οδηγούν καθημερινά ΕΠΗΟ χωρίς κανέναν έλεγχο.

Μηδενική αστική εκπαίδευση: Ελάχιστοι χρήστες γνωρίζουν τους κανόνες, και ακόμη λιγότεροι τους τηρούν.

Απουσία ευθύνης γονέων: Ο νόμος δεν προβλέπει ρητές κυρώσεις για γονείς που επιτρέπουν σε ανήλικους τη χρήση ΕΠΗΟ κατά παράβαση των ορίων.

Έλλειψη εθνικού επιδημιολογικού μητρώου παιδικών ατυχημάτων µε ΕΠΗΟ, µε αποτέλεσμα σοβαρή υποαναφορά.

Απουσία τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας για πατίνια που διατίθενται ως παιδικά προϊόντα.

Οι προτάσεις

Βάσει της ανωτέρω ανάλυσης, η Π.ΟΜ.Ε.Π. προτείνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο παρεμβάσεων, οργανωμένο σε τέσσερις άξονες:

Άξονας 1: Νομοθετικές / Κανονιστικές Παρεμβάσεις

Αύξηση του ορίου ηλικίας για ΕΠΗΟ 6–25 χλµ./ώρα από τα 15 στα 16 έτη, σε εναρμόνιση µε ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ρητή νομοθετική πρόβλεψη γονικής/κηδεμονικής ευθύνης και διοικητικών κυρώσεων όταν ανήλικος χρησιμοποιεί ΕΠΗΟ κατά παράβαση των ορίων.

Υποχρεωτική χρήση κράνους για όλους τους ανηλίκους κάτω των 18 ετών, ανεξαρτήτως συνθηκών κυκλοφορίας, µε ευθύνη γονέα/κηδεμόνα σε περίπτωση παράβασης.

Απαγόρευση πώλησης ΕΠΗΟ ταχύτητας άνω των 15 χλµ./ώρα σε ανηλίκους, µε αντίστοιχη ευθύνη του πωλητή.

Τεχνικός υποχρεωτικός περιορισμός ταχύτητας (speed limiter) στα 15 χλµ./ώρα για πατίνια που εμπορεύονται ως παιδικά/εφηβικά προϊόντα.

Υποχρεωτική εμφανής σήμανση στη συσκευασία πατινιών µε τα ηλικιακά όρια, τους κανόνες και την υποχρέωση κράνους.

Άξονας 2: Εκπαιδευτικές / Προληπτικές Παρεμβάσεις

Άμεση εισαγωγή αγωγής οδικής ασφάλειας για ΕΠΗΟ στα προγράμματα σπουδών Δημοτικού και Γυμνασίου.

Εθνική εκστρατεία ενημέρωσης γονέων µέσω σχολείων, παιδιατρικών ιατρείων και ΜΜΕ για τους κινδύνους και τις νομικές ευθύνες.

Ενσωμάτωση σύντομης συμβουλευτικής για ασφαλή χρήση ΕΠΗΟ στις τακτικές παιδιατρικές επισκέψεις των ηλικιών 10, 12 και 15 ετών (πρόγραμμα anticipatory guidance).

Συνεργασία µε εμπορικά καταστήματα για διανομή ενημερωτικού υλικού κατά την αγορά πατινιού.

Άξονας 3: Ελεγκτικές Παρεμβάσεις / Επιβολή Νόμου

Στοχευμένη αστυνομικοί έλεγχοι σε σχολικές ζώνες, πάρκα και περιοχές µε αυξηµένη παιδική κυκλοφορία.

Συνεργασία Αστυνομίας – Δήμων για δημιουργία ασφαλών υποδομών (ποδηλατόδρομοι, ζώνες ήπιας κυκλοφορίας) που να µμειώνουν τη σύγκρουση ΕΠΗΟ–αυτοκινήτων.

Άξονας 4: Κλινικές / Επιδημιολογικές Παρεμβάσεις

Ίδρυση εθνικού επιδημιολογικού µμητρώου καταγραφής παιδικών ατυχημάτων µε ΕΠΗΟ, για τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής.

Ανάπτυξη πρωτοκόλλου κλινικής διαχείρισης τραυματισμών από ΕΠΗΟ σε παιδιατρικά ΤΕΠ.

Η Π.ΟΜ.Ε.Π. αναφέρει ότι «δεν τάσσεται κατά της κινητικότητας και της ελευθερίας των νέων. Αντιθέτως, αναγνωρίζει τα ηλεκτρικά πατίνια ως µέσο µμεταφοράς µε θέση στις σύγχρονες πόλεις. Ωστόσο, η ελευθερία κάθε παιδιού τελειώνει εκεί που αρχίζει ο κίνδυνος για τη ζωή του».

Προσθέτει ότι τα παιδιά δεν έχουν ακόμη αναπτύξει πλήρως την κριτική ικανότητα αξιολόγησης κινδύνου, τις αντανακλαστικές αντιδράσεις ενός ενηλίκου οδηγού, ούτε τη σωματική αντοχή σε τραύματα που προκαλούνται από ατυχήματα µε ΕΠΗΟ. «Αυτό δεν είναι ατύχημα: είναι αναπτυξιακή πραγματικότητα που η πολιτεία έχει χρέος να λάβει υπόψη» όπως επισημαίνει.

Η ένωση ζητά την άμεση ανταπόκριση της Πολιτείας και την έναρξη διαβούλευσης για την υιοθέτηση του ανωτέρω πλαισίου προτάσεων.

Διαβάστε επίσης:

Θεανώ Καρποδίνη (Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ) στο topontiki.gr: «Η νέα ψηφιακή εφαρμογή του ΦΑΥ δίνει πρόσβαση και σε άτομα με αναπηρία»

Νέα θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο των ωοθηκών – Μεταφέρει την τοξική ουσία στον πυρήνα του όγκου

ΕΟΠΥΥ: Νέος φάκελος υγείας του ασθενούς – Τι αλλάζει στην εξυπηρέτηση των πολιτών