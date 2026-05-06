Μπάγερν – Παρί: Μάχη μέχρις εσχάτων για μία θέση στον τελικό του Champions League

Τον αντίπαλό της στον τελικό του Champions League θα μάθει απόψε η Άρσεναλ, η οποία απέκλεισε χθες την Ατλέτικο Μαδρίτης νικώντας την 1-0 στο Λονδίνο.

Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζονται για μάχη τελικής πτώσης στην Allianz Arena, μια εβδομάδα μετά το μυθικό ματς του «Παρκ ντε Πρενς» στο οποίο οι πρωταθλητές Ευρώπης, επικράτησαν με το απίθανο 5-4 παίρνοντας βραχεία κεφαλή για την πρόκριση.

Η σέντρα του δεύτερου ημιτελικού έχει οριστεί για τις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το MEGA και το Cosmote Sport 1.

Mετά την ιστορικότερη μάχη λοιπόν στην ιστορία των ημιτελικών της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης (αυτής των εννεά γκολ), η Μπάγερν θέλει να υπερασπιστεί την εντός έδρας παράδοσή της κόντρα στην Παρί.

Οι Βαυαροί μετρούν εννέα νίκες, έναντι επτά σε 16 παιχνίδια στο «σπίτι» τους γεγονός το οποίο, μπορεί στο τέλος της ημέρας και να μην έχει κανέναν… ρόλο.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό ο Βενσάν Κομπανί, δεν υπολογίζει δεδομένα στον Σερζ Γκνάμπρι ο οποίος είναι τραυματίας, ενώ ο Λουίς Ενρίκε, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον βασικό δεξιό μπακ της ομάδας, Ασχράφ Χακίμι.

Οι επικρατέστερες ενδεκάδες:

Μπάγερν (Βενσάν Κομπανί): Nόιερ – Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Ταχ, Λάιμερ – Κίμιχ, Πάβλοβιτς – Ολίσε, Μουσιάλα, Ντίας – Κέιν

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ – Ζαΐρ Εμερί, Μαρκίνιος, Πατσό, Μέντες – Βιτίνια, Νέβες, Ρουίθ – Ντουέ, Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ

