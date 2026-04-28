Παρί vs Μπάγερν στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό του Champions League

Οι δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν Μονάχου συναντιούνται αυτή την ώρα στο Παρίσι,στο στάδιο «Parc des Princes», στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό του Champions League, που υπόσχεται πολλά.



Η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε, η κάτοχος του τίτλου, έχει ξαναβρεί την καλύτερη φόρμα της, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δόξα και το πεπρωμένο.

Οι Παριζιάνοι στοχεύουν σε έναν δεύτερο συνεχόμενο τίτλο Champions League, ένα κατόρθωμα που πέτυχε τελευταία η Ρεάλ Μαδρίτης του Ζιντάν, η οποία τελικά κατέκτησε τον τίτλο για τρεις συνεχόμενες σεζόν (2016, 2017, 2018).

Αλλά πριν κατευθυνθούν στη Βουδαπέστη, τον τόπο διεξαγωγής του τελικού στις 30 Μαΐου, τους περιμένει η τεράστια πρόκληση να αποκλείσουν την Μπάγερν Μονάχου με τα 167 γκολ της σε 49 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν (συμπεριλαμβανομένων 38 στο Champions League), με επικεφαλής μια απίστευτη επιθετική τριάδα των Μίκαελ Ολίσε, Λουίς Ντίας και Χάρι Κέιν (92 γκολ μαζί).

Στις 4 Νοεμβρίου, μάλιστα, κατά τη διάρκεια της League phase, οι παίκτες του Βινσέντ Κομπανί -τιμωρημένος απόψε το βράδυ- νίκησαν τους Παριζιάνους με 2-1 στο Παρίσι, την ίδια ομάδα που τους είχε αποκλείσει το περασμένο καλοκαίρι στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων (2-0).

Ωστόσο, η αλήθεια του φθινοπώρου σπάνια είναι η ίδια με αυτήν της άνοιξης στο ποδόσφαιρο, και ειδικά για την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έχει ανακαλύψει ξανά τη ορμή που την ώθησε στην κορυφή της Ευρώπης τον περασμένο Μάιο.

Το έντονο πρέσινγκ, η συνεχής κίνηση, οι γρήγορες μεταβάσεις και, πάνω απ’ όλα, η αποτελεσματική επίθεσή της.

Από την ήττα του Νοεμβρίου, πολλά έχουν αλλάξει. Στην μοναδική ατμόσφαιρα του Άνφιλντ εναντίον της Λίβερπουλ πριν από δύο εβδομάδες (2-0), οι πρωταθλητές Ευρώπης έδειξαν επίσης ότι ξέρουν πώς να αμύνονται μαζί για να αντέξουν, σωματικά αλλά κυρίως ψυχικά, την κυριαρχία του αντιπάλου.

Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία στατικής της αναμέτρησης, όπως τα καταγράφει η UEFA:

* Αυτή είναι η 16η συνάντηση της UEFA μεταξύ της Παρί και της Μπάγερν, όλες στο Champions League, με την Μπάγερν να έχει προβάδισμα 9-6 και να κερδίζει τους πέντε τελευταίους αγώνες, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχίας με 2-1 στο Παρίσι την 4η αγωνιστική.

* Στους τρεις νοκ άουτ αγώνες τους, η Μπάγερν επικράτησε στον τελικό του 2020 (1-0) και στη φάση των 16 της σεζόν 2022/23 (3-0 συνολικά), ενώ η Παρί ΣΖ προκρίθηκε στα προημιτελικά της σεζόν 2020/21 χάρη στα εκτός έδρας γκολ μετά από ισοπαλία με συνολικό σκορ 3-3.

* Η Παρί ΣΖ έχει κερδίσει μόνο τρεις από τους τελευταίους 11 αγώνες της στην UEFA εναντίον γερμανικών ομάδων (ισοπαλίες, 6 ήττες).

* Η Παρί ΣΖ αντιμετωπίζει γερμανική ομάδα σε ημιτελικό Champions League για τρίτη φορά, έχοντας νικήσει τη Λειψία με 3-0 σε μονομαχία το 2019/20 πριν χάσει με συνολικό σκορ 2-0 από την Ντόρτμουντ το 2023/24. Η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας έφτασε στα ημιτελικά για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, κάτι που καμία γαλλική ομάδα δεν έχει πετύχει ποτέ ούτε στην εποχή του Κυπέλλου Πρωταθλητριών ούτε του Champions League. Έχει συμμετάσχει σε πέντε ημιτελικούς Champions League στο παρελθόν, κερδίζοντας δύο και χάνοντας τρεις.

* Μια νίκη στην Παρί θα ήταν η 100ή τους στο Champions League, καθιστώντας τους την πρώτη γαλλική ομάδα που φτάνει σε αυτό το ορόσημο. Η πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση ήταν μια εντός έδρας επιτυχία με 2-0 εναντίον της Μπάγερν στη φάση των ομίλων του 1994/95.

* Μια συμμετοχή για τον Μαρκίνιος θα ήταν η 120ή του στο Champions League, ισοφαρίζοντας το βραζιλιάνικο ρεκόρ που κατέχει αυτή τη στιγμή ο Ρομπέρτο ​​Κάρλος.

* Ο Νούνο Μέντες (23 ετών και 313 ημερών) θα μπορούσε να γίνει ο νεότερος Πορτογάλος παίκτης που φτάνει τις 50 συμμετοχές στο Champions League, σπάζοντας το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο (24 ετών και 83 ημερών).

* Η Μπάγερν έχει κερδίσει 14 από τους τελευταίους 16 αγώνες της UEFA εναντίον γαλλικών αντιπάλων (2 ήττες) και έχει επίσης κερδίσει έξι από τους τελευταίους επτά εκτός έδρας σε αυτούς τους αγώνες (1 ήττα).

* Η Μπάγερν έχει κερδίσει πέντε από τους επτά προηγούμενους αγώνες της σε δύο αγώνες UEFA εναντίον γαλλικών αντιπάλων και έχει επίσης κερδίσει και τους τρεις αγώνες νοκ άουτ σε μονομαχίες με γαλλικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού προηγούμενου ημιτελικού του Champions League εναντίον γαλλικής ομάδας – μια νίκη με 3-0 επί της Λιόν το 2019/20.

* Η βαυαρική ομάδα προκρίθηκε στον 22ο ημιτελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών / Champions League, έχοντας κερδίσει 11 από τους προηγούμενους 21 σε αυτό το στάδιο. Έχει κερδίσει μόνο έναν από τους τελευταίους έξι ημιτελικούς του Champions League – τη νίκη με 3-0 επί της Λιόν το 2019/20 – που σημαίνει ότι έχει χάσει τους τελευταίους πέντε ημιτελικούς της σε διπλούς αγώνες στη διοργάνωση.

* Ο Χάρι Κέιν έχει καταγράψει τον καλύτερο αριθμό γκολ του στο Champions League με 12 στην σεζόν 2025/26, ξεπερνώντας τα 11 που είχε σκοράρει το 2024/25. Το σύνολο του είναι επίσης το υψηλότερο που έχει καταγράψει ποτέ Άγγλος παίκτης σε μία μόνο σεζόν της διοργάνωσης. Ο Χάρι Κέιν έχει σκοράρει σε πέντε συνεχόμενες εμφανίσεις στο Champions League για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο μόνος άλλος Άγγλος παίκτης που το κατάφερε αυτό ήταν ο Στίβεν Τζέραρντ την σεζόν 2007/08.

