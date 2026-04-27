ΟΦΗ: Η μεγάλη φιέστα στο Ηράκλειο για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας (Live)

Μια μεγαλειώδη γιορτή στους δρόμους του Ηρακλείου και στο γήπεδο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» διοργανώνει το απόγευμα της Δευτέρας η ΠΑΕ ΟΦΗ, προσφέροντας τη δυνατότητα σε κάθε φίλαθλο να παρακολουθήσει την εκδήλωση μέσω live streaming.

Η πόλη της Κρήτης ντύνεται στα «ασπρόμαυρα» για να υποδεχθεί τους θριαμβευτές του Κυπέλλου Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, μετά την επική νίκη με 2-3 επί του ΠΑΟΚ το περασμένο Σάββατο (25/4), η κρητική ομάδα επιστρέφει στη βάση της ως τροπαιούχος, με το ανοιχτό πούλμαν να διασχίζει τα κεντρικότερα σημεία του Ηρακλείου, προκειμένου οι πρωταγωνιστές να αποθεωθούν από χιλιάδες κόσμου που κατέκλυσε τους δρόμους.

Το πρόγραμμα της φιέστας στο Ηράκλειο

Η αφετηρία για την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων δόθηκε από το ιστορικό «Γεντί Κουλέ», όπου οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο επιβιβάστηκαν στο ανοιχτό λεωφορείο. Μάλιστα, η διαδρομή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να περάσει από την παραλιακή λεωφόρο, την οδό Γιαμαλάκη και την Πλατεία Αγίου Μηνά. Η πρώτη μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου η δημοτική Αρχή θα υποδεχθεί την αποστολή.

Έπειτα, η πορεία θα συνεχιστεί προς τη Δικαιοσύνης και την 25ης Αυγούστου, με τελικό προορισμό τη Λότζια και τα «Λιοντάρια», πριν η ομάδα επιστρέψει στη φυσική της έδρα για την κορύφωση της βραδιάς.

H ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ

Σήμερα δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα. Είναι μέρα γιορτής για όλη την Κρήτη!

Οι θριαμβευτές του Βόλου επέστρεψαν στο νησί και το Ηράκλειο βγαίνει στους δρόμους για να αποθεώσει τους Κυπελλούχους Ελλάδας 2026!

Στις 18:00 ο Χρήστος Κόντης με τους ποδοσφαιριστές του θα επιβιβασθούν σε ανοιχτό πούλμαν, ντυμένο στα πορτοκαλί – τα χρώματά μας στον μεγάλο τελικό – και θα ξεκινήσουν μια πανηγυρική παρέλαση, από το “Γεντί Κουλέ”, την ιστορική μας έδρα, ως την “καρδιά” της πόλης, για να γιορτάσουμε όλοι την κατάκτηση του Κυπέλλου!

Η πορεία του πούλμαν θα αρχίσει από το γήπεδο “Θ. Βαρδινογιάννης” και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Σοφ. Βενιζέλου (παραλιακή), τις οδούς Γιαμαλάκη – Αγίου Μηνά, Αβέρωφ, με στάση στην Πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια θα περάσει από τις οδούς Δικαιοσύνης, 25ης Αυγούστου, με δεύτερη στάση στα “Λιοντάρια” και τη Λότζια και θα επιστρέψει στο “Θ. Βαρδινογιάνης” μέσω της παραλιακής οδού.

Σήμερα γράφουμε ιστορία όλοι μαζί.

Βγείτε στα μπαλκόνια, κατεβείτε στους δρόμους, φωνάξτε, τραγουδήστε, ζήστε το! Αυτές οι στιγμές είναι δικές μας!

Είμαστε οι Κυπελλούχοι Ελλάδας 2026!

Η ιστορική σημασία της κατάκτησης του Κυπέλλου

Ο ΟΦΗ κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο ύστερα από 39 ολόκληρα χρόνια, γράφοντας με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του θεσμού.

Η επικράτηση στον τελικό του Σαββάτου έφερε ντελίριο ενθουσιασμού, καθώς η ομάδα έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα στην παράταση.

