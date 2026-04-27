ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 14:17
Sabastian Sawe: Δυο φέτες ψωμί μέλι και 200 χλμ. την εβδομάδα – Τα «μυστικά» για το ιστορικό ρεκόρ στον Μαραθώνιο του Λονδίνου

Ένα εκπληκτικό παγκόσμιο ρεκόρ σημειώθηκε την Κυριακή στον Μαραθώνιο του Λονδίνου. Ο Sabastian Sawe τερμάτισε σε 1 ώρα, 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, και έγινε ο πρώτος άνθρωπος που τρέχει την απόσταση σε λιγότερο από δύο ώρες σε επίσημο αγώνα.

«Τίποτα δεν είναι αδύνατο»

Μπροστά σε 800.000 θεατές, ο 31χρονος αθλητής ανέβασε ρυθμό στο δεύτερο μισό της διαδρομής για να πετύχει το ιστορικό ρεκόρ. «Σήμερα έδειξα ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο», δήλωσε μετά τον τερματισμό. «Είχα το θάρρος να πιέσω ακόμα και όταν ο ρυθμός ήταν πολύ γρήγορος. Το πλήθος με βοήθησε πολύ, ένιωθα δυνατός επειδή φώναζαν το όνομά μου. Το ρεκόρ ανήκει και σε αυτούς».

Δυο φέτες ψωμί με μέλι και 200 χλμ. την εβδομάδα

Ο προπονητής του, Claudio Berardelli, αποκάλυψε πως ο Sawe ήταν σε ακόμα καλύτερη κατάσταση από ό,τι στον Μαραθώνιο του Βερολίνου τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπου η ζέστη του είχε στερήσει το ρεκόρ.

Προπόνηση: Τις τελευταίες έξι εβδομάδες είχε μέσο όρο πάνω από 200 χλμ. την εβδομάδα, με την κορύφωση να φτάνει τα 241 χιλιόμετρα.

Διατροφή: Το πρωινό του πριν τον αγώνα αποτελούνταν από ψωμί και μέλι, ενώ χρησιμοποίησε εξειδικευμένα ενεργειακά τζελ υδατανθράκων (Maurten).

Τεχνολογία: Φόρεσε τα νέα Adidas Pro Evo 3, τα πρώτα «super shoes» με βάρος κάτω των 100 γραμμαρίων.

«Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή λόγω των παπουτσιών και της σωστής διατροφής», τόνισε ο Berardelli, χαρακτηρίζοντας τον Sawe ως έναν «εξαιρετικό και ταπεινό άνθρωπο» που δεν έχει φτάσει ακόμα το μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Παρά το ιστορικό ρεκόρ, ο προπονητής του πιστεύει πως ο Sawe μπορεί να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα σε διαδρομές όπως του Βερολίνου ή του Σικάγο, καθώς αυτός ήταν μόλις ο τέταρτος μαραθώνιος της καριέρας του.

