ΑΕΛ-Πανσερραϊκός 0-1: Διπλό παραμονής για τους Θεσσαλούς – Η βαθμολογία των play out

Η αλλαγή προπονητή δεν βοήθησε την ΑΕΛ να βγει από το τέλμα, αντίθετα… Το ντεμπούτο του Τζανλούκα Φέστα στον πάγκο των Θεσσαλών συνοδεύτηκε από εντός έδρας ήττα στο ντέρμπι ουραγών με τον Πανσερραϊκό με 0-1, ήττα που άφησε το συγκρότημα του κάμπου στην τελευταία θέση στα πλέι άουτ της Σούπερ Λίγκας, ύστερα από πέντε αγωνιστικές.

Το παιχνίδι κρίθηκε στο 50ό λεπτό όταν οι παίκτες του Σαραγόσα έπαιξαν κάθετα, με τον Ίβαν να βρίσκει τον Δοϊρανλή κι εκείνος να νικά τον Βενετικίδη για το 0-1 και τη μακεδονική ομάδα να φεύγει από τον θεσσαλικό κάμπο με μια νίκη που μπορεί να σήμανε την παραμονή της στην κατηγορία.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Κίτρινες: Ρόσιτς, Σαγκάλ, Ατανάσοφ, Μασόν – Αρμουγκομ, Ίβαν, Γκελασβίλι, Τσομπανίδης, Τιναλίνι

Συνθέσεις:

ΑΕΛ (Τζανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Όλαφσον, Μασόν, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Ναόρ, Ατανάσοφ (79΄ Σουρλής), Πέρες (59΄ Σίστο), Πασάς, Σαγκάλ (63΄ Κακουτά), Τούπτα (78΄ Γκάρατε)

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Τσαούσης, Λύρατζης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (90΄+2 Ρουμιάντσεβ), Ριέρα (83΄ Μασκανάκης), Τεϊσέιρα (68΄ Μπεν Σαλάμ), Ίβαν (90΄+2 Καρέλης)

Η βαθμολογία των play out μετά από 5 αγωνιστικές:

Ατρόμητος 40

Παναιτωλικός 31

Κηφισιά 31

Πανσερραϊκός 27

Αστέρας Τρίπολης 25

ΑΕΛ 24

