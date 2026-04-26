Κύπελλο Αγγλίας: Στον τελικό η Τσέλσι, «λύγισε» με 1-0 την Λιντς

Η Τσέλσι επικράτησε 1-0 της Λιντς στο «Γουέμπλεϊ» και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του FA Cup (16 Μαϊου), όπου θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι.

Στο πρώτο ματς μετά την απομάκρυνση του Λίαμ Ροσίνιορ, οι «μπλε» παρουσιάστηκαν βελτιωμένοι και με τον υπηρεσιακό Κάλουμ ΜακΦάρλεϊν στον πάγκο επέστρεψαν στις νίκες.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 23’, όταν ο Φερνάντες με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Νέτο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Τσέλσι είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο η Λιντς πίεσε για την ισοφάριση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Καθοριστικός ήταν ο Σάντσεθ, που κράτησε το μηδέν, με το 1-0 να μένει μέχρι το φινάλε και την Τσέλσι να επιστρέφει σε τελικό Κυπέλλου μετά από τέσσερα χρόνια, διεκδικώντας το ένατο τρόπαιο της ιστορίας της.

