ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 12:58
Νέο ποδοσφαιρικό σκάνδαλο στην Ιταλία: Ερευνάται ο αρχιδιαιτητής για ορισμούς και πιέσεις – Στο κάδρο και η Ίντερ

Οσμή νέου σκανδάλου στο ποδόσφαιρο της Ιταλίας. Σύμφωνα με όσα αναπαράγει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων «Ansa» και η «Repubblica», ο αρχιδιαιτητής (των Serie A & B), Τζανλούκα Ρόκι ερευνάται από την Εισαγγελία του Μιλάνου.

Ο υπεύθυνος διαιτησίας στην Ιταλία κατηγορείται για συνέργεια σε αθλητική απάτη καθώς φέρεται να επηρέασε τις αποφάσεις της διαιτησίας ασκώντας πίεση στο VAR. Σε ορισμένους αγώνες, ισχυρίζεται επίσης η εισαγγελία, επέλεξε επίσης διαιτητές που προτιμούσε η Ίντερ. Κάτι που βάζει και τους «νερατζούρι», πλέον, στο κάδρο! Επιπροσθέτως, μία ακόμη κίνηση που φέρεται να έχει κάνει ο Τζανλούκα Ρόκι είναι να αποκλείσει ορισμένους διαιτητές από σημαντικά παιχνίδια.

Ο επόπτης του VAR, Αντρέα Τζερβασόνι, είναι επίσης μεταξύ εκείνων που ερευνώνται από την Εισαγγελία του Μιλάνου για φερόμενη παρέμβαση σε διαιτητές και VAR στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Αμφότεροι, έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και πλέον η AIA καλείται να αποφασίσει ποιος θα είναι ο προσωρινός πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας. «Είμαι βέβαιος ότι πάντα ενεργούσα σωστά και έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Είναι μια επώδυνη, δύσκολη απόφαση για την ορθή διεξαγωγή της δικαστικής διαδικασίας, από την οποία είμαι βέβαιος ότι θα βγω αλώβητος και δυνατότερος από πριν», δήλωσε ο Ρόκι, ο οποίος έχει προκαλέσει αρκετά σχόλια με τις δηλώσεις του ανά περιστάσεις αλλά και με τις αποφάσεις των διαιτητών που επιλέγει ο ίδιος να ορίσει στις δύο πρώτες επαγγελματικές κατηγορίες ποδοσφαίρου.

Το θέμα έχει ήδη πάρει τεράστιες προεκτάσεις, καθώς και ο υπουργός αθλητισμού, Αντρέα Αμπόντι, έχει τοποθετηθεί για τα όσα συμβαίνουν. «Αναμένω να λάβω επίσημες πληροφορίες από την CONI το συντομότερο δυνατό. Εάν διαπιστωθούν ευθύνες, αναπόφευκτα θα υπάρξουν συνέπειες», έγραψε στο «Χ».

Ο υπουργός που ασχολείται αυτό το διάστημα και με τις εκλογές στην ιταλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου και τη διάδοχη κατάσταση, δηλώνει βέβαιος για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία όλων των εμπλεκόμενων.

Η εν λόγω έρευνα φαίνεται πως έχει ξεκινήσει από το περασμένο καλοκαίρι, έπειτα από καταγγελία που έγινε στο γραφείο του εισαγγελέα. Μία από τις ενέργειες που εξετάζεται από την εισαγγελία είναι ο ορισμός του διαιτητή Κολόμπο στο Μπολόνια-Ίντερ (20 Απριλίου 2025) και η πίεση-μεθόδευση στους διαιτητές VAR στον αγώνα Ουντινέζε-Πάρμα την 1η Μαρτίου του 2025. Άλλος ένας αγώνας για τον οποίο βρίσκεται στο εδώλιο ο Ρόκι είναι το Ίντερ-Βερόνα στις 6/01/24 όταν οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι του Μπαστόνι στον Ντούντα, αλλά διαιτητής και VAR αρνήθηκαν την παράβαση.

Ένα ακόμη παιχνίδι, σύμφωνα με την εισαγγελέα, όπου ο Ρόκι παρενέβη ήταν το Ίντερ-Μίλαν στα περσινά ημιτελικά του Coppa Italia. Γίνεται λόγος για «στημένο ορισμό» του Ντανιέλε Ντοβέρι, θέλοντας να διασφαλίσει καλή διαιτησία στους «νερατζούρι» ώστε να προκριθούν στον τελικό του Κυπέλλου. Κάτι που εν τέλει δεν έγινε, καθώς η Μίλαν επικράτησε με το εμφατικό 3-0!

«Σε συμφωνία με την AIA και για το καλό της CAN, η οποία πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με απόλυτη ηρεμία, αποφάσισα να παραιτηθώ με άμεση ισχύ, από τον ρόλο μου ως οριστής διαιτητών της CAN», δήλωσε ο Ρόκι στο ANSA, επιβεβαιώνοντας την αποχώρησή του από τη συγκεκριμένη θέση.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

