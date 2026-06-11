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11.06.2026 20:08

Τζέιμς Δαλαμάγκας: Ένοχος για οπλοκατοχή και ψευδή κατάθεση – Παραμένει υπό κράτηση λόγω του αιτήματος έκδοσης στην Αυστραλία

11.06.2026 20:08
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Ένοχους κήρυξε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου τον Τζέιμς Δαλαμάγκα, τη σύντροφο και τον πατέρα του.

Το δικαστήριο επέβαλε στον Δαλαμάγκα ποινή φυλάκισης δύο ετών και εννέα μηνών σχετικά με τα πλημμελήματα οπλοκατοχής και ψευδούς κατάθεσης, σύμφωνα με το tempo24.news.

H 47χρονη σύντροφος του Δαλαμάγκα καταδικάστηκε σε δύο έτη και έξι μήνες φυλάκιση, ενώ ο πατέρας του σε τρία έτη και τέσσερις μήνες, για υπόθαλψη εγκληματία.

Και στους τρεις αναγνωρίστηκε το δικαίωμα άσκησης έφεσης με αναστέλλουσα δύναμη της ποινής, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι.

Ωστόσο, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας παραμένει υπό κράτηση λόγω της διαδικασίας έκδοσής του ή μη στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα μεταχθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου θα κρατείται μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Πατρών για το αίτημα έκδοσης.

Οι αυστραλιανές αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία διαπράχθηκε το 1999 στο Σίδνεϊ. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και έχει δηλώσει ότι δεν συναινεί στην έκδοσή του.

Υπενθυμίζεται ότι αν δεν εκδοθεί στην Αυστραλία, στην Ελλάδα δεν θα δικαστεί για το έγκλημα, καθώς έχει παραγραφεί.

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