Χαλάνδρι: Εντοπίστηκε «εργοστάσιο» παράνομων χαπιών και ουσιών ντόπινγκ μέσα σε φαρμακείο – Εξαγωγές σε 90 χώρες και τζίρος άνω του 1 εκατ. ευρώ (Photos/Video)

Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση της ΕΛΑΣ αποκάλυψε κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Στο πλαίσιο της δράσης συνελήφθησαν 14 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 40.000 τεμάχια φαρμακευτικών προϊόντων και ουσιών ντόπινγκ. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ.

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι κατά τη δράση του κυκλώματος είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 αποστολές τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού.

Το υπόγειο «εργαστήριο»

Ως φερόμενος εγκέφαλος της υπόθεσης εμφανίζεται 51χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι, ο οποίος και συνελήφθη κατά την αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με την έρευνα, στον υπόγειο χώρο του φαρμακείου είχε διαμορφώσει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για την παράνομη παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια και εκτός προβλεπόμενων κανόνων παραγωγής.

Στην παραγωγική διαδικασία συμμετείχαν περίπου 10 άτομα, ανάμεσά τους και επιστημονικό προσωπικό, όπως βιολόγοι. Τα παραγόμενα σκευάσματα διοχετεύονταν είτε μέσω του φαρμακείου του αρχηγού, είτε στη χονδρική αγορά μέσω εταιρείας που δεν διέθετε σχετική αδειοδότηση.

Δίκτυο διακίνησης σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η προώθηση των προϊόντων γινόταν μέσω διαδικτυακών σελίδων, ενώ αποστέλλονταν ως «συμπληρώματα διατροφής» ή σκευάσματα ευεξίας. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνταν είτε δια ζώσης, είτε με αποστολές μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών. Στην γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνονταν χάπια για απώλεια βάρους, σκευάσματα για στυτική δυσλειτουργία, αλλά και ουσίες ντόπινγκ, με χρήση -σε ορισμένες περιπτώσεις- πρώτων υλών αμφίβολης προέλευσης ή ουσιών σε ερευνητικό στάδιο.

Ο ΕΟΦ τονίζει ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα θεωρούνται επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών.

Οι κατασχέσεις

Κατά τις έρευνες που έγιναν σε κατοικία, φαρμακείο και εταιρεία συμπληρωμάτων υγείας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

περισσότερα από 40.800 τεμάχια φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ

13 κιλά πρώτης ύλης

47.320 ευρώ σε μετρητά

υλικά συσκευασίας και έτοιμα δέματα

κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικός υπολογιστής και χειρόγραφες σημειώσεις

Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 αποστολές εντός Ελλάδας και σε περίπου 90 χώρες, ενώ η αξία των κατασχεθέντων υπολογίζεται σε πάνω από 600.000 ευρώ και τα παράνομα έσοδα σε περισσότερα από 1.000.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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