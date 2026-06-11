Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Φίλος του Ιταλού μπήκε πρώτος στο σπίτι – Η μαρτυρία του για όσα είδε -«Δημήτρη, morto»

Πολύωρη κατάθεση στις αρχές για τα όσα γνωρίζει γύρω από το φρικτό διπλό έγκλημα στο Αίγιο έδωσε γείτονας και φίλος του Ιταλού κατηγορουμένου, ο οποίος θεωρείται μάρτυρας- κλειδί, καθώς ήταν αυτός που μπήκε πρώτος στο σπίτι που έπεσαν νεκροί η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, ενώ ήταν αυτός που κάλεσε ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Ο κ. Δημήτρης, μιλώντας στις κάμερες, περιέγραψε τι έγινε το μοιραίο πρωινό, κατά το οποίο τον κάλεσε ο 65χρονος Ιταλός και του ζήτησε να πάει σπίτι γρήγορα. Ο άνδρας έφτασε στο σπίτι και αντίκρισε νεκρούς και μέσα στα αίματα την 54χρονη και τον γιο της.

«Ήμουν στο Αίγιο για προσωπική μου δουλειά. Πέρασα από δω, γύρω στις 11:00. Δεν υπήρχε τίποτα. Συνήθως κοιμόντουσαν. Αρκετές φορές σηκωνόντουσαν και λίγο αργά. Κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνό μου. Γύρω στις δώδεκα παρά τέταρτο. Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο. Μου είπε στα Ιταλικά, “Δημήτρη, γρήγορα, σπίτι”. Πριν φτάσω στο σπίτι του, είχα ξανά μια κλήση. Ήταν πάλι ο Μάρκος. Σηκώνω το τηλέφωνο και μέχρι να του πω ότι είμαι εδώ, είχα φτάσει σπίτι του» ανέφερε αρχικά ο κ. Δημήτρης.

Στην συνέχεια πρόσθεσε πως: «Έφερε το κλειδί του σπιτιού, άνοιξε, μπήκα μέσα. Ανεβαίνω σε ένα μπαλκονάκι. Αυτός ωρυόταν. Ρωτούσα πού είναι ο Ολύμπιος, αλλά δεν έπαιρνα απάντηση. Ωρυόταν» ενώ σε άλλο σημείο της περιγραφής του σημείωσε ότι: «Αρχίζω και φωνάζω “Μαρία! Μαρία!” πολύ δυνατά μήπως δω κάποια κίνηση. Αμέσως μετά φώναζα “Ολύμπιε!”. Δεύτερη και τρίτη φορά που φώναξα το όνομα του Ολύμπιου, ο Ιταλός ήταν δίπλα μου και μου είπε “Δημήτρη, morto”».

Η περιγραφή του για όσα είδε μπαίνοντας στο σπίτι

Ο άνδρας περιέγραψε τα όσα αντίκρισε μέσα στο δωμάτιο του 26χρονου Ολύμπιου. Όπως είπε, προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο, αλλά όταν έσπρωξε τη μισάνοιχτη πόρτα, εκείνη δεν άνοιγε και αργότερα κατάλαβε πως το εμπόδιο ήταν το άψυχο σώμα της 54χρονης Μαρίας που κείτονταν στο πάτωμα.

«Μπαίνοντας μαζί και προχωρώντας σχεδόν δίπλα, στο διάδρομο φάτσα ήταν η πόρτα του δωματίου του παιδιού. Ήταν μισάνοιχτη. Την έσπρωξα λίγο αλλά δεν άνοιγε γιατί από την πίσω μεριά, διαπίστωσα μετά πως ήταν η Μαρία. Βάζοντας το κεφάλι, επειδή δεν είχε φως, είδα στο κρεβάτι ότι ήταν το παιδί με μια κουβέρτα σκεπασμένος μέχρι πάνω. Είδα πίσω από την πόρτα και ένα κομοδίνο με σπασμένα γυαλιά και κάτι σαν κηλίδες αίμα και είδα και πως πίσω από την πόρτα ήταν η Μαρία» είπε ο κ. Δημήτρης

Τι του είπε ο Ιταλός κατηγορούμενος

Ο άνδρας, αφού αντίκρισε νεκρούς την 54χρονη και τον 26χρονο, έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και κάλεσε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία ενώ στην συνέχεια ρώτησε τον Ιταλό φίλο του, τι ακριβώς συνέβη. «Βγάζω το τηλέφωνό μου, και πήρα το 166 και μετά την Αστυνομία. Τον ενημέρωσα. Δεν είχα καμία κίνησή του. Τον ρώτησα τι συνέβη. Η απάντησή του ήταν πως “Δημήτρη, η Μαρία στις 23:00 πήγε για ύπνο. Δεν μου μίλησε καθόλου για τον Ολύμπιο”. Αυτός πήγε μετά από λίγο για ύπνο και η Μαρία ροχάλιζε και πήγε να κοιμηθεί δίπλα. Ακριβώς τα λόγια που μου είπε: “Σηκώθηκα στις 11 το πρωί, πήγα στο μπάνιο. Δεν είδα τη Μαρία στο δωμάτιο της”. Μου είπε ότι αρκετές φορές, όταν ερχόταν το παιδί, η Μαρία κοιμόταν στο δωμάτιο του παιδιού. Και χτύπησε την πόρτα του Ολύμπιου, δεν πήρε απάντηση. Άνοιξε την πόρτα και συνάντησε αυτό που είδα και εγώ» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Δημήτρης στις κάμερες.

Γιαγιά 26χρονου: Η Μαρία ήθελε να χωρίσει από τον Ιταλό

Την απόφαση να χωρίσει από τον Ιταλό σύντροφό της φέρεται να είχε πάρει η 54χρονη Μαρία και γι’ αυτό ζήτησε τη βοήθεια του γιου της. Αυτός, μάλιστα, φέρεται να ήταν ο λόγος που ο 26χρονος Ολύμπιος, ταξίδεψε από την Γερμανία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη γιαγιά του νεαρού.

«”Να έρθεις επειγόντως να διώξεις τον Ιταλό”» του είπε. Ήθελε να τον χωρίσει. Τελευταία δεν τα πήγαιναν καλά. Κάτι πρέπει να του είπε η μάνα του στον Ολύμπιο, γι’ αυτό ήρθε στην Ελλάδα. Κάτι για λεφτά είπε στο παιδί» είπε η γιαγιά του 26χρονου στην εκπομπή του Mega.

Τα λεφτά στα οποία αναφέρθηκε η γιαγιά του 26χρονου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, προέρχονταν από ένα κτήμα το οποίο είχε πουλήσει η 54χρονη. Ο Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φονικό του Αιγίου φέρεται να διεκδίκησε τα χρήματα από την 54χρονη τα οποία όμως εκείνη τα προόριζε για τις σπουδές και την επαγγελματική αποκατάσταση του γιου της.

Η μητέρα φέρεται να αρνήθηκε να του τα δώσει και εν συνεχεία του ζήτησε να φύγει και από το σπίτι.

Οργισμένη με τον Ιταλό κατηγορούμενο είναι και η αδερφή της 54χρονης η οποία είπε χαρακτηριστικά: «Θα του πιω το αίμα. Θα τον κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν πάει. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ».

Οι κηδείες της 54χρονης και του 26χρονου θα γίνουν το πρωί του Σαββάτου.

Στο σπίτι πήγε ξανά τον Ιταλό η αστυνομία ζητώντας απαντήσεις

Στο σπίτι όπου σημειώθηκε το διπλό φονικό στο Αίγιο βρέθηκε ξανά σήμερα ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος ως ο βασικός ύποπτος, καθώς οι Αρχές φέρονται να έχουν στοιχεία στα χέρια τους που τον «δείχνουν» ως ένοχο.

Την ίδια ώρα εκείνος, εμμένει στη θέση του πως είναι αθώος.

Την Πέμπτη οι αστυνομικοί, μετέφεραν τον κατηγορούμενο ξανά στο σπίτι προκειμένου να δεχθεί νέα σειρά ερωτήσεων όσον αφορά τους φόνους.

Ιταλός κατηγορούμενος και αστυνομικοί, έμειναν λίγη ώρα στο σπίτι στο Λόγγο Αιγίου και μετά αποχώρησαν.

Με σκυμμένο το κεφάλι και γρήγορα βήματα, ο 65χρονος μπήκε στο βαν της αστυνομίας και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Δεν ομολογεί ο Ιταλός, στα εργαστήρια αναζητούν απαντήσεις οι αστυνομικοί

Την ίδια ώρα που ο Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φονικό στο Αίγιο δεν ομολογεί το έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι μάνα και γιος σκότωσαν ο ένας τον άλλο, τα στοιχεία που έχουν οι Αρχές στα χέρια τους τον «καίνε», ενώ αναμένονται απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Ένα από τα στοιχεία που είχαν προκαλέσει εξ αρχής εντύπωση στους αστυνομικούς είναι πως κατά την εξέταση του Ιταλού, εκείνος είχε πάνω του έντονη την οσμή του οινοπνεύματος. Αν και αρχικά θεώρησαν πως ο 65χρονος Ιταλός ίσως να είχε καταναλώσει αλκοόλ, αυτό δεν διαπιστώθηκε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Το ενδεχόμενο το οποίο αναμένεται να εξεταστεί πλέον, είναι να έπλυνε τα χέρια του και άλλα σημεία του σώματός του με οινόπνευμα.

Το δεύτερο εύρημα αφορά το μαχαίρι της διπλής δολοφονίας το οποίο εξετάστηκε ενδελεχώς στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ. Πάνω στο μαχαίρι δεν εντοπίστηκε κανένα δακτυλικό αποτύπωμα.

Το τρίτο εύρημα αφορά σε ένα laptop το οποίο βρισκόταν στο σπίτι που έγινε το φονικό. Πάνω στον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε δακτυλικό αποτύπωμα με αίμα της 54χρονης γυναίκας.

Παρά τα επιβαρυντικά στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές εναντίον του, ο 65χρονος, φερόμενος ως δράστης του φονικού, συνεχίζει να παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τα όσα έγιναν μέσα στο σπίτι στον Λόγγο Αιγίου.

«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την 54χρονη και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα γύρω στις 7:30 το πρωί, ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10:00 πήγα στο υπνοδωμάτιο μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με γιατρό στις 11:00, αλλά δεν ήταν εκεί. Πιο μετά τους αναζήτησα στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου, κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 65χρονος.

Πλέον κρατείται μέχρι την απολογία του την Παρασκευή (12/6), όπου αναμένεται να απολογηθεί για τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για τη διπλή ανθρωποκτονία.

Δημογλίδου: Δεν υπήρχε άλλο άτομο στο σπίτι, ελέγχθηκαν κάμερες

Για την υπόθεση μίλησε το πρωί της Πέμπτης στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία επιβεβαίωσε πως ο 65χρονος Ιταλός δεν έχει ακόμα ομολογήσει το έγκλημα. «Επιμένει στην αρχική του θέση. Ότι ουσιαστικά ξύπνησε και είδε τις δύο σορούς μέσα στο σπίτι χωρίς να έχει αντιληφθεί τι έχει προηγηθεί. Η έρευνα της Αστυνομίας όμως δεν σταματάει εδώ και σήμερα αναμένουμε απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα (που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι), το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο. Το τεστ για την ανίχνευση πυρίτιδας που έγινε στον κατηγορούμενο, θα υπάρχει επίσης απάντηση σήμερα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως επίσης και για το ρούχο που κατασχέθηκε, το οποίο έχει κάποια σημάδια που παραπέμπουν σε κηλίδες αίματος. Με τη χρήση βιντεοληπτικού υλικού οι συνάδελφοι έχουν αποκλείσει την ύπαρξη άλλου ατόμου στο σπίτι. Υπάρχει κάμερα σε γειτονική οικία, ενώ δεν υπάρχει και κανένα ίχνος παραβίασης στην οικία», είπε η κυρία Δημογλίδου.

Και συμπλήρωσε: «Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία να επιμένει μέχρι το τέλος, ακόμα και μέχρι να καταδικαστεί, στην αρχική του θέση. Προσπαθούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος αυτήν την υπόθεση, να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την κατηγορία ώστε να δώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται η ανακριτική αρχή για να αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση».

Τα επιβαρυντικά στοιχεία για τον Ιταλό

Από τις έρευνες διαπιστώθηκε πως η 54χρονη κατακρεουργήθηκε φέροντας πάνω από 20 τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος δέχτηκε έξι μαχαιριές. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός έφερε και τραύμα από πυροβολισμό.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η σορός του 26χρονου βρέθηκε στο κρεβάτι του δωματίου του. Η μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του δωματίου.

Όσον αφορά τα επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του 65χρονου αρχικά, δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι, γεγονός που σημαίνει ότι, όταν έγινε το έγκλημα, στον χώρο δεν βρισκόταν κανείς τρίτος.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην αυλή απλωμένο ένα φρεσκοπλυμένο εσώρουχο, το οποίο φέρεται να έχει ισχνά ίχνη που παραπέμπουν σε αίμα. Ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι, κατά την εξέταση του Ιταλού, οι αστυνομικοί παρατήρησαν μια έντονη οσμή οινοπνεύματος.

Αρχικά θεώρησαν πως ο άνδρας ίσως είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο, η εικόνα του δεν έδειχνε κάτι τέτοιο και επίσης, από τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι το ενδεχόμενο να έπλυνε τα χέρια και άλλα σημεία του σώματός του με οινόπνευμα.

Επιπλέον, ερευνώνται και οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την εξέτασή του.

Τέλος, οι αστυνομικοί εντόπισαν αμυχές στα χέρια του κατηγορούμενου, ενώ στα νύχια της 54χρονης βρέθηκε βιολογικό υλικό, το οποίο μέχρι στιγμής παραμένει αταυτοποίητο.

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