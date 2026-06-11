Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα σε ισραηλινούς στόχους στη χώρα μας.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και δύο πλημμελήματα.

Συνελήφθη στην Κρήτη πριν από λίγες ημέρες και προανακριτικά φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της «Χαμάς» αλλά και πως έχει επισκεφθεί τη Μαλαισία τον Αύγουστο του 2025 όπου και φέρεται να έλαβε την απαιτούμενη εκπαίδευση για την κατασκευή εκρηκτικών βομβών με υλικά του εμπορίου.

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