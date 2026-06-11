Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Χωρίς δακτυλικό αποτύπωμα το μαχαίρι – Δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ ο Ιταλός

Τα πρώτα ευρήματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο έχει πλέον στα χέρια της η αστυνομία, η οποία συνεχίζει να ερευνά την αιματηρή αυτή υπόθεση.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πρώτες πληροφορίες, προκύπτει ότι ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, αν και οι αστυνομικοί είχαν διαπιστώσει έντονη μυρωδιά οινοπνεύματος επάνω του, κάτι που τους έκανε να υποψιάζονται ότι έπλυνε τα χέρια του με αυτό.

Σε δεύτερο επίπεδο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο μαχαίρι της δολοφονίας δεν εντοπίστηκε κάποιο δακτυλικό αποτύπωμα. Αντιθέτως, σε ένα laptop εντοπίστηκε δακτυλικό αποτύπωμα με αίμα της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή από πολλαπλές μαχαιριές. Αστυνομικές πηγές, πάντως, εκτιμούν ότι η εικόνα θα συμπληρωθεί και από τα υπόλοιπα εργαστηριακά ευρύματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος Ιταλός, φερόμενος ως δράστης του φονικού, συνεχίζει να επιμένει στην ιστορία που έχει πει από την αρχή, ότι δηλαδή κοιμόταν και όταν ξύπνησε βρήκε νεκρούς της 54χρονη και τον 26χρονο γιο της και ότι ο ίδιος δεν έχει καμία εμπλοκή με το ειδεχθές έγκλημα.

«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την 54χρονη και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα γύρω στις 7:30 το πρωί, ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10:00 πήγα στο υπνοδωμάτιο μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με γιατρό στις 11:00, αλλά δεν ήταν εκεί. Πιο μετά τους αναζήτησα στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου, κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Πλέον κρατείται μέχρι την απολογία του την Παρασκευή, όπου αναμένεται να απολογηθεί για τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για τη διπλή ανθρωποκτονία. Η αστυνομία μετέφερε την Πέμπτη τον συλληφθέντα στο σπίτι όπου συντελέστηκε το έγκλημα, προκειμένου να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις στο πλαίσιο της προανάκρισης.

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