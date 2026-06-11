Στον Εισαγγελέα οι τρεις κατηγορούμενοι για την δολοφονία Δασκαλάκη

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Κάτω από δρακόντεια μέτρα, οι τρεις κατηγορούμενοι για την δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου.
Οι τρεις συλληφθέντες έφτασαν περίπου στις 2 το μεσημέρι όπου θα ανακριθούν για τον θάνατο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου του Δήμου Γόρτυνας.
Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.
Έξω από το Μέγαρο βρίσκονται συγγενείς του Δασκαλάκη, αλλά και συγγενείς των τριών κατηγορουμένων, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.
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