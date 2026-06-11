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11.06.2026 20:09

Λευκάδα: Τουρίστας τραυματίστηκε σοβαρά στην προσπάθεια του να βγάλει selfie

11.06.2026 20:09
Lefkada

Στο νοσοκομείο Λευκάδας νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος 62χρονος Βέλγος τουρίστας. 

Ο άνδρας στην προσπάθειά του να βγάλει selfie έπεσε από βράχο στην Καρυά, με συνέπεια να τραυματιστεί στο πρόσωπο.

Αναμένεται να διακομισθεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με το ilefkada.

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