Οι 10 κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης για το 2026 – Κυρίαρχη η Ελλάδα στις μισές θέσεις της λίστας

Πέντε ελληνικές παραλίες συμπεριλαμβάνονται στις δέκα κορυφαίες της Ευρώπης για το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι ο φυσικός πλούτος της χώρας παραμένει από τους πιο εντυπωσιακούς διεθνώς. Σύμφωνα με τη λίστα του European Best Destinations, στις 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης πρωταγωνιστούν τα νησιά του Ιονίου και η Κρήτη.

Στην κατάταξη ξεχωρίζουν το Βουτούμι στους Αντίπαξους στη 2η θέση, η Φτέρη στην Κεφαλονιά στην 3η, το Ελαφονήσι στην Κρήτη στην 4η, η Ροβινιά στην Κέρκυρα στην 8η θέση, ενώ η Παλαιοκαστρίτσα, επίσης στην Κέρκυρα, συμπληρώνει τη δεκάδα.

Η συνολική λίστα διαμορφώνεται ως εξής (με σειρά κατάταξης): Monte Clérigo (Πορτογαλία), Βουτούμι (Ελλάδα), Φτέρη (Ελλάδα), Ελαφονήσι (Ελλάδα), Bogliasco Beach (Ιταλία), Cala Mesquida (Ισπανία), Kvalvika Beach (Νορβηγία), Ροβινιά (Ελλάδα), Kaputas Beach (Τουρκία), Παλαιοκαστρίτσα (Ελλάδα).

Οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2026

Monte Clérigo – Αλγκάρβε, Πορτογαλία

Η Praia de Monte Clérigo εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ευρώπη. Βρίσκεται στην Costa Vicentina και προσελκύει ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικότητα, φύση και πολυτέλεια μακριά από μαζικά θέρετρα.

Με χρυσούς βράχους, άγρια ομορφιά και εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα, έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες «παραλίες ηλιοβασιλέματος» της Πορτογαλίας.

Παραλία Βουτούμι – Αντίπαξοι, Ελλάδα

Η παραλία Βουτούμι κατέκτησε τη 2η θέση, με τιρκουάζ, κρυστάλλινα νερά και λευκά βότσαλα που συνθέτουν ένα γαλήνιο σκηνικό. Περιβάλλεται από καταπράσινους λόφους και βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά των Αντιπαξών.

Την περίοδο αιχμής λειτουργεί κοντινή ταβέρνα με τοπικές γεύσεις, χωρίς όμως ξαπλώστρες ή ομπρέλες, τις οποίες οι επισκέπτες πρέπει να έχουν μαζί τους. Η παραλία ενδείκνυται για οικογένειες, κολύμπι και snorkeling.

Παραλία Φτέρη – Κεφαλονιά, Ελλάδα

Η Φτέρη παρουσιάζεται ως απομονωμένος παράδεισος με λευκά βότσαλα, γαλαζοπράσινα νερά και επιβλητικούς λευκούς βράχους. Η δύσκολη πρόσβαση σε αυτήν ενισχύει την ηρεμία και την επαφή με τη φύση.

Δεν διαθέτει καμία υποδομή, ενώ οι επισκέπτες χρειάζεται να είναι πλήρως προετοιμασμένοι. Απευθύνεται κυρίως σε όσους αναζητούν απομόνωση και φυσικό τοπίο.

Παραλία Ελαφονήσι – Κρήτη, Ελλάδα

Στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες και το Ελαφονήσι, γνωστό για τη ροζ άμμο και τα ρηχά, καθαρά νερά του μέσα σε προστατευμένο φυσικό περιβάλλον.

Διαθέτει ξαπλώστρες, ομπρέλες, μικρά σνακ μπαρ και τουαλέτες, ενώ είναι ιδανική για οικογένειες χάρη στα ρηχά νερά της που ενδείκνυνται για παιδιά.

Παραλία Μπολιάσκο – Ιταλία

Η Μπολιάσκο βρίσκεται σε γραφικό ψαροχώρι και ξεχωρίζει για τα καθαρά νερά και την ήρεμη ατμόσφαιρα. Τα πολύχρωμα σπίτια του οικισμού ενισχύουν τη συνολική εικόνα.

Υπάρχουν κοντινά καφέ και εστιατόρια, ενώ ξαπλώστρες και ομπρέλες διατίθενται την υψηλή περίοδο. Είναι κατάλληλη για οικογένειες.

Κάλα Μεσκίδα – Μαγιόρκα, Ισπανία

Η Κάλα Μεσκίδα είναι ένας κόλπος με παραλία 300 μέτρων με λευκή άμμο και τιρκουάζ νερά, πλαισιωμένος από λόφους και αμμόλοφους.

Προσφέρει υποδομές όπως ξαπλώστρες, ντους, beach bar και εστιατόριο, ενώ υπάρχουν και ναυαγοσώστες στην υψηλή περίοδο. Είναι οικογενειακή παραλία, ωστόσο χρειάζεται προσοχή στους ανέμους και τα κύματα.

Παραλία Κβάλβικα – Μοσκενεσόι, Νορβηγία

Η Κβάλβικα είναι απομονωμένη, με χρυσή άμμο, γαλαζοπράσινα νερά και περιτριγυρισμένη από βουνά, ενώ είναι προσβάσιμη μόνο με πεζοπορία.

Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις και απαιτείται πλήρης προετοιμασία από τους επισκέπτες. Απευθύνεται σε έμπειρους πεζοπόρους και όσους αναζητούν απομόνωση.

Παραλία Ροβινιά – Κέρκυρα, Ελλάδα

Η Ροβινιά είναι απομονωμένη παραλία με βότσαλα, κρυστάλλινα νερά και περιτριγυρίζεται από πλούσια βλάστηση και γκρεμούς.

Είναι προσβάσιμη είτε με βάρκα, είτε μέσω μονοπατιού, ενώ δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις και οι επισκέπτες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Προσφέρει απόλυτη ηρεμία.

Παραλία Καπούτας – Τουρκία

Η Καπούτας είναι ένας μικρός κολπίσκος με χρυσή άμμο και έντονα γαλαζοπράσινα νερά ανάμεσα σε απόκρημνους βράχους.

Είναι προσβάσιμη μέσω κατάβασης 187 σκαλοπατιών. Υπάρχουν βασικές παροχές, όπως καφέ, τουαλέτες, αποδυτήρια και ενοικίαση ξαπλωστρών. Είναι κατάλληλη για οικογένειες, αν και η κατάβαση μπορεί να είναι δύσκολη.

Παραλία Παλαιοκαστρίτσας – Κέρκυρα, Ελλάδα

Η Παλαιοκαστρίτσα αποτελεί δημοφιλή προορισμό με κρυστάλλινα νερά και εντυπωσιακό τοπίο, αποτελούμενη από πολλούς κόλπους και μικρές παραλίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Διαθέτει πλήρεις υποδομές με ξαπλώστρες, ταβέρνες, καφέ και κέντρα θαλάσσιων σπορ για δραστηριότητες όπως snorkeling, καταδύσεις και ενοικίαση σκαφών. Υπάρχουν επίσης τουαλέτες και αποδυτήρια, ενώ είναι κατάλληλη για οικογένειες με ρηχά νερά σε ορισμένους κόλπους.

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