ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 02:14
26.04.2026 00:43

Λουτσέσκου: «Είναι μία σκοτεινή περίοδος για μας, είναι ντροπή αυτή η βραδιά»

26.04.2026 00:43
Σε πολύ άσχημη κατάσταση ήταν ο Ράζβαν Λουτσέσκου λίγο μετά την ολοκλήρωση του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, που βρήκε τον ΟΦΗ νικητή επί του ΠΑΟΚ στην παράταση με σκορ 3-2. 

Ο τεχνικός των “ασπρόμαυρων” δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την εικόνα της ομάδας του, σε μια χρονιά που συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου, που ωστόσο έχει “σημαδευτεί” από πολλά αρνητικά γεγονότα μέσα στο 2026. 

«Ξεκινήσαμε κυριαρχώντας και ελέγχοντας το ματς. Σκοράραμε και αντί να έχουμε αυτοπεποίθηση μετά χάσαμε τον έλεγχο και ισοφαριστήκαμε στην πρώτη φάση. Δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ χωρίς ο ΟΦΗ να κυριαρχεί αλλά ήταν λάθος μας. Στο 3-2 ήταν τεράστιο δώρο από μας με το κόρνερ και το πέναλτι. Όταν όλα πάνε στραβά, πάνε όλα στραβά», είπε για το αγωνιστικό κομμάτι ο Ρουμάνος προπονητής μιλώντας στην κάμερα των συνδρομητικών καναλιών CosmoteTVSports. 

Για να προσθέσει στη συνέχεια: «Χάσαμε τον τελικό Κυπέλλου. Είναι πολύ σκοτεινή νύχτα και περίοδος για μας. Είναι ντροπή αυτή η βραδιά. Δεν ξέρω τι να πω άλλο, δεν μπορώ να το εξηγήσω με κάποιον τρόπο».

Λουτσέσκου: «Είναι μία σκοτεινή περίοδος για μας, είναι ντροπή αυτή η βραδιά»

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 01:17
ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο κατά διαδηλωτών στην επέτειο απελευθέρωσης της χώρας από τον ναζισμό – Τραυματίστηκε ζευγάρι

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης στο τετράγωνο: Έδωσε το …παρών σε δύο μέρη ταυτόχρονα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λουτσέσκου: «Είναι μία σκοτεινή περίοδος για μας, είναι ντροπή αυτή η βραδιά»

