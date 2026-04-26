ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 12:54
26.04.2026 10:16

Δύο Γάλλοι κατέρριψαν το ρεκόρ ανάβασης στο Mont Blanc

26.04.2026 10:16
mont blanc (1)

Οι Γάλλοι, Ματέο Ζακμούντ και Σαμουέλ Εγκί κατέρριψαν το ρεκόρ για την ανάβαση μετ’ επιστροφής μεταξύ του Σαμονί και της κορυφής του Mont Blanc (4.806 μ.) με σκι, ολοκληρώνοντας την ανάβαση σε τέσσερις ώρες, 41 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα.

Οι δύος σκιέρ βελτίωσαν κατά δύο λεπτά το ρεκόρ που είχε σημειώσει τον Ιούνιο του 2025 ο Ιταλός, Γουίλιαμ Μπφέλι (τέσσερις ώρες, 43 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα).

«Ο Σαμ έφθασε στο Mont Blanc σε τρεις ώρες και 41 λεπτά κι’ εγώ τον ακολούθησα μετά από ένα λεπτό. Μετά από μια μεγάλη κατάβαση, μείωσα την διαφορά μας, για να τερματίσουμε μαζί στο Σαμονί», έγραψε ο Ζακμούντ στον λογαριασμό του στο Instagram και πρόσθεσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που τελείωσα την σεζόν με αυτόν τον τρόπο».

Ο 35χρονος Ζακμούντ είχε ήδη σημειώσει ρεκόρ χρόνου για την διαδρομή μεταξύ Σαμονί και Τσέρματ στην Ελβετία, μια απόσταση λίγο πάνω από 100 χιλιόμετρα, στις αρχές Απριλίου με τον Μποφέλι, καλύπτοντας την απόσταση σε 13 ώρες, 27 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα.

Διαβάστε επίσης:

Από το Σικάγο στο «Γεντί Κουλέ»: Το στοίχημα του Μιχάλη Μπούση και η νέα εποχή του ΟΦΗ

Λουτσέσκου: «Είναι μία σκοτεινή περίοδος για μας, είναι ντροπή αυτή η βραδιά»

Greek Basketball League: Με την… αύρα των Αντετοκούνμπο και Γκάλη «έριξε» στην Α2 τον Πανιώνιο ο Άρης

google_news_icon

trump_melania
ΚΟΣΜΟΣ

Από τη συγκέντρωση στο Λας Βέγκας το 2016, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Οι 8 απόπειρες κατά του Τραμπ

EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Φιλοπάππου: Αιματηρή συμπλοκή ανδρών με μαχαίρι – Δύο σοβαρά τραυματίες

thessaloniki marathonios (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ο Δημήτρης Λινάρδος ο μεγάλος νικητής του 20ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» (Video)

panamas
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν φυτρώνει ούτε μανιόκα»: Στους δρόμους οι αγρότες κατά σχεδίου φράγματος στο Ρίο Ίντιο – Αρνούνται να μετακινηθούν σε ξηρότερες περιοχές

zelensky2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία – 40 χρόνια από το Τσερνόμπιλ: Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία»

stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

trump-deipno
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ένοπλος άνοιξε πυρ, απομακρύνθηκε εσπευσμένα ο Τραμπ (Video/Photos)

arnaoutoglou
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

ADWNIS_GEWRGIADHS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης στο τετράγωνο: Έδωσε το ...παρών σε δύο μέρη ταυτόχρονα

ofi glentia 4
ΕΛΛΑΔΑ

Πήρε «φωτιά» το Ηράκλειο, ολονύχτιο πάρτι μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ (Videos/Photos)

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 12:52
trump_melania
ΚΟΣΜΟΣ

Από τη συγκέντρωση στο Λας Βέγκας το 2016, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Οι 8 απόπειρες κατά του Τραμπ

EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Φιλοπάππου: Αιματηρή συμπλοκή ανδρών με μαχαίρι – Δύο σοβαρά τραυματίες

thessaloniki marathonios (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ο Δημήτρης Λινάρδος ο μεγάλος νικητής του 20ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» (Video)

1 / 3