Αίτημα Κωνσταντοπούλου να προσαχθεί βιαίως ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Αίτημα προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και το Προεδρείο αυτής, με κοινοποίηση στον πρόεδρο της Βουλής, απέστειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητώντας να προσαχθεί βιαίως ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ακρόασή του κατά το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής, για τα λειτουργικά ζητήματα που αφορούν την λειτουργία της Δικαιοσύνης, προς τον σκοπό της ενίσχυσης της Διαφάνειας, σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου «εξηγεί ότι η άρνηση Τζαβέλλα να προσέλθει συνιστά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και αυτό της απείθειας, ενώ υπογραμμίζει ότι η απόπειρα δικαιολόγησης της άρνησης με την επίκληση της διάκρισης των εξουσιών αποτελεί πρόσχημα, αφού ο ίδιος Εισαγγελέας προσήλθε ασμένως στη Βουλή για ακρόαση από την Διάσκεψη των Προέδρων το 2025 για διορισμό στην θέση που σήμερα κατέχει, ενώ ομοίως ασμένως δέχθηκε τον διορισμό του στη θέση αυτή από το Υπουργικό Συμβούλιο, με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Φλωρίδη, χωρίς να επικαλεσθεί ποτέ την διάκριση των εξουσιών».

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