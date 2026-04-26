ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 02:13
Ρώμη: Άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο κατά διαδηλωτών στην επέτειο απελευθέρωσης της χώρας από τον ναζισμό – Τραυματίστηκε ζευγάρι

astinomia-italia-new

Ένα ζευγάρι που συμμετείχε στην πορεία που οργανώθηκε χθες Σάββατο στη Ρώμη για την επέτειο της Απελευθέρωσης της Ιταλίας από τον ναζισμό και τον φασισμό, τραυματίστηκε από άγνωστο με αεροβόλο πιστόλι.

Ο δράστης φορούσε κράνος, το οποίο κάλυπτε όλο του το πρόσωπο και, σύμφωνα με μαρτυρίες, στρατιωτικού είδους φόρμα. Το ζευγάρι τραυματίστηκε στο πρόσωπο και στην πλάτη και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

«Είμαστε σοκαρισμένοι, είναι σαφές ότι ο αγώνας ενάντια σε κάθε μορφή φασισμού αποτελεί, και σήμερα, μεγάλη ανάγκη», δήλωσαν τα θύματα της επίθεσης.

Εισαγγελείς και αστυνομία αναζητούν τον δράστη και είναι πιθανό στις έρευνες να πάρει μέρος και η ιταλική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Μπλόκο σε διαδηλωτές στο Μιλάνο

Στην πορεία που οργανώθηκε στο Μιλάνο -πάντα για την επέτειο της Απελευθέρωσης από τον φασισμό και τον ναζισμό- σημειώθηκε ένταση όταν μέρος των συμμετεχόντων δεν επέτρεψε σε πολίτες που έφεραν τη σημαία της Ουκρανίας όπως και σε μέλη της εβραϊκής κοινότητας της Ιταλίας να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση.

astinomia-italia-new
ADWNIS_GEWRGIADHS
loutseskou
SYRIZA_LOGO_FILE
luna_park
stegastika daneia 77- new
oropos-eksot
kyvernisi_new
arnaoutoglou
diaita-new
astinomia-italia-new
ADWNIS_GEWRGIADHS
loutseskou
