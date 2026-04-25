search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 00:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.04.2026 22:54

Χάος στο Μάλι: Ένοπλες επιθέσεις από τζιχαντιστές σε πολλές πόλεις – «Υπό έλεγχο η κατάσταση», λέει ο στρατός

Σφοδρές συγκρούσεις έχουν ξεσπάσει από νωρίς το πρωί στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Μπαμακό και πολλές πόλεις του Μαλί ανάμεσα στις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας και ένοπλες οργανώσεις που εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι μαχητές των τζιχαντιστικών οργανώσεων και του Μετώπου Απελευθέρωσης του Αζαουάντ (FLA) επετέθησαν από νωρίς το πρωί από κοινού κατά στρατοπέδων και άλλων στόχων στο Μπαμακό και σε άλλες περιοχές της χώρας. Προς το μεσημέρι, οι αντάρτες τουαρέγκ του FLA ανακοίνωσαν ότι ελέγχουν την στρατηγικής σημασίας πόλη Κιντάλ.

Το Μαλί, χώρα του Σάχελ κυβερνάται από στρατιωτική χούντα που κατέλαβε την εξουσία με δύο διαδοχικά πραξικοπήματα το 2020 και το 2021 και η οποία ανακοίνωσε σήμερα ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις εξουδετερώνουν τους επιτιθέμενους τρομοκράτες.

«Συντονισμένη επίθεση πρωτοφανούς κλίμακας»

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαμακό και ο ΟΗΕ ζήτησαν από τα μέλη του προσωπικού τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία τεράστια συντονισμένη επίθεση σε ολόκληρη τη χώρα σε πρωτοφανή κλίμακα από το 2012 , όταν η κυβέρνηση έχασε το ήμισυ της χώρας», δήλωσε ο Charlie Werb, αναλυτής του Aldebaran Threat Consultants (ATC).

Το Μαλί βρίσκεται αντιμέτωπο από το 2012 με σοβαρή κρίση ασφαλείας που τροφοδοτείται από τις επιθέσεις τζιχαντιστικών οργανώσεων προσκείμενων στην Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος, καθώς και αυτονομιστικών και εθνοτικών οργανώσεων όπως το FLA.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

