Χάος στο Μάλι: Ένοπλες επιθέσεις από τζιχαντιστές σε πολλές πόλεις – «Υπό έλεγχο η κατάσταση», λέει ο στρατός

Σφοδρές συγκρούσεις έχουν ξεσπάσει από νωρίς το πρωί στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Μπαμακό και πολλές πόλεις του Μαλί ανάμεσα στις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας και ένοπλες οργανώσεις που εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι μαχητές των τζιχαντιστικών οργανώσεων και του Μετώπου Απελευθέρωσης του Αζαουάντ (FLA) επετέθησαν από νωρίς το πρωί από κοινού κατά στρατοπέδων και άλλων στόχων στο Μπαμακό και σε άλλες περιοχές της χώρας. Προς το μεσημέρι, οι αντάρτες τουαρέγκ του FLA ανακοίνωσαν ότι ελέγχουν την στρατηγικής σημασίας πόλη Κιντάλ.

Al Qaeda in Mali (JNIM) & Tuareg separatists of FLA have launched a nationwide offensive against Mali’s junta & its Russian allies



They’re reportedly successful, having entered the capital city Bamako &Taureg capital Kidal



It’s looks like Mali is falling to jihadists pic.twitter.com/icpZPqQRjM — Visegrád 24 (@visegrad24) April 25, 2026

Το Μαλί, χώρα του Σάχελ κυβερνάται από στρατιωτική χούντα που κατέλαβε την εξουσία με δύο διαδοχικά πραξικοπήματα το 2020 και το 2021 και η οποία ανακοίνωσε σήμερα ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις εξουδετερώνουν τους επιτιθέμενους τρομοκράτες.

«Συντονισμένη επίθεση πρωτοφανούς κλίμακας»

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαμακό και ο ΟΗΕ ζήτησαν από τα μέλη του προσωπικού τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία τεράστια συντονισμένη επίθεση σε ολόκληρη τη χώρα σε πρωτοφανή κλίμακα από το 2012 , όταν η κυβέρνηση έχασε το ήμισυ της χώρας», δήλωσε ο Charlie Werb, αναλυτής του Aldebaran Threat Consultants (ATC).

Convoy of jihadist militants with Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) seen moving south through the town of Kati just to the northwest of Mali’s capital Bamako, with small clashes reportedly taking place against elements of the Malian Army and Russia’s Africa Corps. pic.twitter.com/MYP0NBOoQt April 25, 2026

Το Μαλί βρίσκεται αντιμέτωπο από το 2012 με σοβαρή κρίση ασφαλείας που τροφοδοτείται από τις επιθέσεις τζιχαντιστικών οργανώσεων προσκείμενων στην Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος, καθώς και αυτονομιστικών και εθνοτικών οργανώσεων όπως το FLA.