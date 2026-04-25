Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να συνομιλήσουν με «όποιον έχει τα ηνία» στο Ιράν, λέει ο Τραμπ μετά την ακύρωση του ταξιδιού στο Ισλαμαμπάντ

Νέες δηλώσεις για την ακύρωση του ταξιδιού των Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ, έκανε το βράδυ του Σαββάτου ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την αναχώρησή του από την Ουάσιγκτον.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως η αμερικανική αντιπροσωπεία δεν επρόκειτο να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ «χωρίς σχέδιο». Εξήγησε ότι η απόφαση να ακυρωθεί η μετάβαση των απεσταλμένων του στο Ισλαμαμπάντ οφείλεται στο «υπερβολικό ταξίδι» και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «όλα τα χαρτιά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε πως «τίποτα δεν έχει αλλάξει τις τελευταίες ημέρες», προσθέτοντας πως η αμερικανική αντιπροσωπεία δεν επρόκειτο να ταξιδέψει τόσο μακριά «χωρίς σχέδιο».

«Πάρα πολύ ταξίδι, διαρκεί πολύ, είναι πολύ ακριβό. Είμαι άνθρωπος που προσέχει πολύ τα έξοδα», είπε.

Πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να συνομιλήσουν με «όποιον έχει τα ηνία» στο Ιράν, επαναλαμβάνοντας: «Μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν».

«Θα συνεργαστώ με όποιον χρειαστεί, αλλά δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε δύο μέρες, να ταξιδεύουν οι άνθρωποι για 16, 17 ώρες, και δεν θα το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε.

Αμφισβητεί τη διπλωματική σοβαρότητα των ΗΠΑ ο Αραγτσί

Νωρίτερα, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι δεν είναι σαφές εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πράγματι σοβαρές» στη διπλωματία, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στο Πακιστάν, κι αφού η Ουάσιγκτον ακύρωσε την αποστολή της αντιπροσωπείας της στη μεσολαβήτρια χώρα.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Χ, μετά την αναχώρησή του από το Ισλαμαμπάντ με το τέλος των συνομιλιών που είχε με υψηλόβαθμους πακιστανούς αξιωματούχους, ο ιρανός υπουργός δήλωσε ότι «παρουσίασε τη θέση του Ιράν που αφορά ένα βιώσιμο πλαίσιο για να τεθεί τέλος μόνιμα στον πόλεμο», προσθέτοντας ότι «δεν γνωρίζει ακόμη εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πράγματι σοβαρές στη διπλωματία».

Η επίσκεψη στο Πακιστάν ήταν πολύ παραγωγική, δήλωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έφθασε στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Τραμπ για Τεχεράνη: «Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής»

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την απόφασή του να μην στείλει τους απεσταλμένους του στην πακιστανική πρωτεύουσα λίγο μετά την αναχώρηση του Αραγτσί από το Πακιστάν, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως η ακύρωση του ταξιδιού δεν σημαίνει επανέναρξη του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα ότι «κανείς δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής» στο Ιράν, αφότου ακύρωσε το ταξίδι του ειδικού του απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με την Τεχεράνη, επικαλούμενος «τεράστια σύγχυση στην ιρανική ηγεσία».

«Υπάρχουν τεράστιες εσωτερικές διαμάχες και μεγάλη σύγχυση εντός της “ηγεσίας” τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής, ούτε αυτοί οι ίδιοι», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social, τη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πάρα πολύς χρόνος σπαταλήθηκε σε ταξίδια, πάρα πολλή δουλειά! Εκτός αυτού, υπάρχει τεράστια εσωτερική διαμάχη και σύγχυση εντός της ‘ηγεσίας’ τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι επικεφαλής, ούτε αυτοί οι ίδιοι. Επίσης, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί δεν έχουν κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν!!!», έγραψε.

Φρουροί της Επανάστασης: Ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ είναι η «καθοριστική στρατηγική» της Τεχεράνης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αποτελεί την “καθοριστική στρατηγική” της Τεχεράνης στη σύγκρουσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

“Ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η διατήρηση του αποτρεπτικού αποτελέσματος που προκύπτει για την Αμερική και τους υποστηρικτές του Λευκού Οίκου στην περιοχή είναι η καθοριστική στρατηγική της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν”, δήλωσαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram.

Σαρίφ σε Πεζεσκιάν: Εργαζόμαστε ακατάπαυστα για τη βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε σήμερα ότι μίλησε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν για την εξελισσόμενη κατάσταση στην περιοχή.

«Το Πακιστάν παραμένει προσηλωμένο να υπηρετεί ως έντιμος και ειλικρινής διαμεσολαβητής και να εργάζεται ακατάπαυστα για την προώθηση της βιώσιμης ειρήνης και της διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή», έγραψε ο Σαρίφ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Νετανιάχου: Εντολή για ισχυρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στον στρατό (IDF) να «πλήξει με ισχύ στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», σύμφωνα με σύντομη ανακοίνωση του γραφείου του.

Η εντολή έρχεται μετά από επιθέσεις της Χεζμπολάχ με ρουκέτες και drones εναντίον του βόρειου Ισραήλ και ισραηλινών δυνάμεων που βρίσκονται στο νότιο Λίβανο νωρίτερα σήμερα.

Η Χεζμπολάχ πραγματοποιεί πολλαπλές επιθέσεις καθημερινά κατά ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, εν μέσω της εκεχειρίας, υποστηρίζοντας ότι απαντά σε φερόμενες παραβιάσεις της συμφωνίας από το Ισραήλ.

