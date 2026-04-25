ΚΟΣΜΟΣ

25.04.2026 21:28

Politico: Μακρόν και Μητσοτάκης ζητούν παράταση αποπληρωμής του χρέους της πανδημίας και έκδοση νέων ευρωομολόγων

25.04.2026 21:28
Ο γάλλος πρόεδρος και ο έλληνας πρωθυπουργός ζήτησαν το Σάββατο την επιμήκυνση της αποπληρωμής του ευρωπαϊκού ταμείου ανάκαμψης της πανδημίας, καθώς και την έκδοση νέου ευρωπαϊκού χρέους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, υπογραμμίζει σε άρθρο του το Politico.

«Χρεωθήκαμε την περίοδο του Covid. Σήμερα κάποιοι λένε ότι πρέπει να αποπληρώσουμε γρήγορα. Είναι ανόητο», δήλωσε ο Εμάνουελ Μακρόν στη συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου, δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Ας επεκτείνουμε αυτό το χρέος ή ας προχωρήσουμε σε νέα έκδοση», πρόσθεσε.

Ο γάλλος πρόεδρος επανέλαβε επίσης την πρότασή του για ενίσχυση του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού με στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα, το διάστημα και η τεχνητή νοημοσύνη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Τι νόημα έχει σήμερα να αποπληρώνουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, περιορίζοντας τον προϋπολογισμό της επόμενης εξαετίας, όταν δεν υπάρχει λόγος και όταν υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα που θα μας ενισχύσουν ως Ευρωπαϊκή Ένωση;» ανέφερε.

Η άτυπη σύνοδος και οι αντιρρήσεις

Η προοπτική επιμήκυνσης της αποπληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης συζητήθηκε και σε άτυπη σύνοδο στην Κύπρο, καθώς η ΕΕ καλείται να ξεκινήσει από το 2028 την αποπληρωμή περίπου 25 δισ. ευρώ ετησίως από το κοινό χρέος που εκδόθηκε για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.

Ωστόσο, οι χώρες της δημοσιονομικής πειθαρχίας εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις. «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε ευρωπαίος διπλωμάτης στο περιθώριο της συνόδου, ενώ και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τάχθηκε κατά της περαιτέρω αύξησης του ευρωπαϊκού χρέους.

«Σήμερα πολλοί θα πουν “σε καμία περίπτωση”, αλλά είμαι βέβαιος ότι τελικά θα τα καταφέρουμε, γιατί η Ευρώπη θέλει να παραμείνει στον ανταγωνισμό», δήλωσε ο Μακρόν.

Νωρίτερα το Σάββατο, Ελλάδα και Γαλλία ενίσχυσαν περαιτέρω τις διμερείς τους σχέσεις, υπογράφοντας εννέα συμφωνίες, μεταξύ των οποίων και ένα ευρύτερο αμυντικό σύμφωνο με ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, καθώς και συνεργασίες σε τομείς όπως η άμυνα, η πυρηνική τεχνολογία και η εκπαίδευση, αναφέρει, επίσης, το Politico.

Παράλληλα, η γαλλική αμυντική εταιρεία MBDA υπέγραψε συμφωνία για τη συνέχιση της υποστήριξης των πυραύλων Mica του ελληνικού στρατού.

Αραγτσί: Μοιραστήκαμε τη θέση μας για τη μόνιμη λήξη του πολέμου, δεν έχουμε δει αν οι ΗΠΑ είναι πραγματικά σοβαρές

Τραμπ για Ιράν: «Ούτε οι ίδιοι ξέρουν ποιος είναι υπεύθυνος» – «Σύγχυση στην “ηγεσία” τους»

Βίκτορ Όρμπαν: Δηλώνει ότι θα παραδώσει και τη βουλευτική έδρα μετά την ήττα του στις εκλογές

Χάος στο Μάλι: Ένοπλες επιθέσεις σε πολλές πόλεις – «Υπό έλεγχο η κατάσταση», λέει ο στρατός

Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να συνομιλήσουν με «όποιον έχει τα ηνία» στο Ιράν, λέει ο Τραμπ μετά την ακύρωση του ταξιδιού στο Ισλαμαμπάντ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Μεταξουργείο

Εντολή Νετανιάχου στους IDF: «Χτυπήστε με δύναμη τη Χεζμπολάχ»

Greek Basketball League: Με την… αύρα των Αντετοκούνμπο και Γκάλη «έριξε» στην Α2 τον Πανιώνιο ο Άρης

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Ωρωπός: Μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου από τον δήμαρχο για το μπάζωμα στη θάλασσα της Σκάλας Ωρωπού

GPO: Στο χαμηλότερο ποσοστό για το 2026 η ΝΔ, ενίσχυση για ΠΑΣΟΚ, πτώση για Ζωή – Τι δείχνει για Τσίπρα και Καρυστιανού

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

Το ΠΑΣΟΚ βυθίστηκε (ξανά) στις Πρέσπες – Η επιμονή στη ρητορική κατά της συμφωνίας, η ρουκέτα Κοτζιά και το λάθος του 2019

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 22:55
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Μάλι: Ένοπλες επιθέσεις σε πολλές πόλεις – «Υπό έλεγχο η κατάσταση», λέει ο στρατός

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να συνομιλήσουν με «όποιον έχει τα ηνία» στο Ιράν, λέει ο Τραμπ μετά την ακύρωση του ταξιδιού στο Ισλαμαμπάντ

ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Μεταξουργείο

1 / 3