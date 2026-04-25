Politico: Μακρόν και Μητσοτάκης ζητούν παράταση αποπληρωμής του χρέους της πανδημίας και έκδοση νέων ευρωομολόγων

Ο γάλλος πρόεδρος και ο έλληνας πρωθυπουργός ζήτησαν το Σάββατο την επιμήκυνση της αποπληρωμής του ευρωπαϊκού ταμείου ανάκαμψης της πανδημίας, καθώς και την έκδοση νέου ευρωπαϊκού χρέους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, υπογραμμίζει σε άρθρο του το Politico.

«Χρεωθήκαμε την περίοδο του Covid. Σήμερα κάποιοι λένε ότι πρέπει να αποπληρώσουμε γρήγορα. Είναι ανόητο», δήλωσε ο Εμάνουελ Μακρόν στη συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου, δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Ας επεκτείνουμε αυτό το χρέος ή ας προχωρήσουμε σε νέα έκδοση», πρόσθεσε.

Ο γάλλος πρόεδρος επανέλαβε επίσης την πρότασή του για ενίσχυση του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού με στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα, το διάστημα και η τεχνητή νοημοσύνη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Τι νόημα έχει σήμερα να αποπληρώνουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, περιορίζοντας τον προϋπολογισμό της επόμενης εξαετίας, όταν δεν υπάρχει λόγος και όταν υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα που θα μας ενισχύσουν ως Ευρωπαϊκή Ένωση;» ανέφερε.

Η άτυπη σύνοδος και οι αντιρρήσεις

Η προοπτική επιμήκυνσης της αποπληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης συζητήθηκε και σε άτυπη σύνοδο στην Κύπρο, καθώς η ΕΕ καλείται να ξεκινήσει από το 2028 την αποπληρωμή περίπου 25 δισ. ευρώ ετησίως από το κοινό χρέος που εκδόθηκε για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.

Ωστόσο, οι χώρες της δημοσιονομικής πειθαρχίας εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις. «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε ευρωπαίος διπλωμάτης στο περιθώριο της συνόδου, ενώ και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τάχθηκε κατά της περαιτέρω αύξησης του ευρωπαϊκού χρέους.

«Σήμερα πολλοί θα πουν “σε καμία περίπτωση”, αλλά είμαι βέβαιος ότι τελικά θα τα καταφέρουμε, γιατί η Ευρώπη θέλει να παραμείνει στον ανταγωνισμό», δήλωσε ο Μακρόν.

Νωρίτερα το Σάββατο, Ελλάδα και Γαλλία ενίσχυσαν περαιτέρω τις διμερείς τους σχέσεις, υπογράφοντας εννέα συμφωνίες, μεταξύ των οποίων και ένα ευρύτερο αμυντικό σύμφωνο με ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, καθώς και συνεργασίες σε τομείς όπως η άμυνα, η πυρηνική τεχνολογία και η εκπαίδευση, αναφέρει, επίσης, το Politico.

Παράλληλα, η γαλλική αμυντική εταιρεία MBDA υπέγραψε συμφωνία για τη συνέχιση της υποστήριξης των πυραύλων Mica του ελληνικού στρατού.

