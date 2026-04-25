Αραγτσί: Μοιραστήκαμε τη θέση μας για τη μόνιμη λήξη του πολέμου, δεν έχουμε δει αν οι ΗΠΑ είναι πραγματικά σοβαρές

Την πρώτη του αντίδραση μετά την επίσκεψη του στο Πακιστάν, και την ακύρωση του ταξιδιού των αμερικανών απεσταλμένων, δημοσίευσε ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, λέγοντας πως το Ιράν «μοιράστηκε ένα βιώσιμο πλαίσιο για τη μόνιμη λήξη του πολέμου».
Τόνισε ότι η επίσκεψη της Τεχεράνης στο Πακιστάν ήταν «πολύ γόνιμη», ενώ για την κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε πως «ακόμη δεν έχουμε δει αν οι ΗΠΑ είναι πραγματικά σοβαρές όσον αφορά τη διπλωματία».
Αναλυτικά η δήλωση:
Πολύ γόνιμη επίσκεψη στο Πακιστάν, της οποίας τις καλές υπηρεσίες και τις αδελφικές προσπάθειες για την επαναφορά της ειρήνης στην περιοχή μας εκτιμούμε ιδιαίτερα.
Μοιραστήκαμε τη θέση του Ιράν σχετικά με ένα βιώσιμο πλαίσιο για τη μόνιμη λήξη του πολέμου κατά του Ιράν. Ακόμη δεν έχουμε δει αν οι ΗΠΑ είναι πραγματικά σοβαρές όσον αφορά τη διπλωματία.
