Βίκτορ Όρμπαν: Δηλώνει ότι θα παραδώσει και τη βουλευτική έδρα μετά την ήττα του στις εκλογές

O απερχόμενος εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε ότι θα παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα, μετά τη συντριπτική εκλογική ήττα της συμμαχίας του έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία.

«Καθώς η έδρα που κέρδισα ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου για την πλατφόρμα Fidesz-KDNP είναι στην πραγματικότητα μια κοινοβουλευτική έδρα για το Fidesz, αποφάσισα να την παραδώσω. Αυτή την ώρα, δεν με χρειάζεται το κοινοβούλιο, αλλά η αναδιοργάνωση του εθνικού στρατοπέδου», δήλωσε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

