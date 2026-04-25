ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 19:28
25.04.2026 17:50

Τουρκία: Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία

25.04.2026 17:50
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν απέπεμψε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία τον Απρίλιο που προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Οκτώ μαθητές ηλικίας 10 και 11 ετών, καθώς και ένας εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν όταν έφηβος 14 ετών άνοιξε πυρ σε σχολείο του Καχραμάνμαρας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 14χρονος είχε στην κατοχή του πέντε πυροβόλα όπλα και ήταν γιος πρώην διοικητή της αστυνομίας, ο οποίος συνελήφθη.

Σε άλλη επίθεση στην επαρχία Σανλιούρφα, πρώην μαθητής άνοιξε πυρ στο παλιό του λύκειο και στην συνέχεια αυτοκτόνησε.

Βάσει του προεδρικού διατάγματος, ο υφυπουργός Παιδείας Ναζίφ Γιλμάζ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και αντικαταστάθηκε από τον Τζιχάντ Ντεμιρλί.

Οι δύο επιθέσεις προκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώμη και ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα εισαγάγει περιορισμούς στην οπλοκατοχή.

Διαβάστε επίσης:

40 χρόνια από το Τσερνόμπιλ: Αμφιλεγόμενη παραμένει στο παρασκήνιο η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας

Μέση Ανατολή: Με στρατιωτική απάντηση απειλεί το Ιράν τις ΗΠΑ – «Σταματήστε τον αποκλεισμό»

Ζελένσκι σε Πούτιν: «Η Ουκρανία έτοιμη για συνομιλίες στο Αζερμπαϊτζάν»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μακρόν, ο… Αλκίνοος Ιωαννίδης και ο Τζίμης Πανούσης

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η επίσκεψη της Μπριζίτ Μακρόν στη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη

ΚΟΣΜΟΣ

Στον «αέρα» οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν, μετά την αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ρε Γιάννη τελείωνε με το NBA, φτάνει»: Το επικό σύνθημα των οπαδών του Άρη για τον Αντετοκούνμπο στο Αλεξάνδρειο (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Ψυχρή εισβολή φέρνει ο Μάιος – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου από τον δήμαρχο για το μπάζωμα στη θάλασσα της Σκάλας Ωρωπού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GPO: Στο χαμηλότερο ποσοστό για το 2026 η ΝΔ, ενίσχυση για ΠΑΣΟΚ, πτώση για Ζωή – Τι δείχνει για Τσίπρα και Καρυστιανού

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ βυθίστηκε (ξανά) στις Πρέσπες – Η επιμονή στη ρητορική κατά της συμφωνίας, η ρουκέτα Κοτζιά και το λάθος του 2019

Δείτε όλες τις ειδήσεις

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 19:28
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μακρόν, ο… Αλκίνοος Ιωαννίδης και ο Τζίμης Πανούσης

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η επίσκεψη της Μπριζίτ Μακρόν στη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη

ΚΟΣΜΟΣ

Στον «αέρα» οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν, μετά την αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας

