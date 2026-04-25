Ζελένσκι σε Πούτιν: «Η Ουκρανία έτοιμη για συνομιλίες στο Αζερμπαϊτζάν»

Μήνυμα-κάλεσμα στη Μόσχα και στον Βλαντίμιρ Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες στο Αζερμπαϊτζάν έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, κατά την οποία δήλωσε ότι «η Ουκρανία είναι έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες με τη Ρωσία, στο Αζερμπαϊτζάν, αν η Μόσχα είναι από την πλευρά της έτοιμη».

Ζελένσκι και Αλίγιεφ συζήτησαν, μεταξύ άλλων, συνεργασία σε επίπεδο ενέργειας και στρατιωτικής βιομηχανίας.

Ουκρανικό drone χτύπησε συγκρότημα κατοικιών στην ρωσική πόλη Γεκατερίνμπουργκ

Η ρωσική πόλη Γεκατερίνμπουργκ, που βρίσκεται στην περιοχή Σβερντλόφσκ των Ουραλίων και απέχει πάνω από 1.900 χιλιόμετρα από το Κίεβο, βρέθηκε για πρώτη φορά στο στόχαστρο από την έναρξη του πολέμου, όταν ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών. Η πόλη αριθμεί περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους και αποτελεί σημαντικό κέντρο της πολεμικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, το περιστατικό προκάλεσε περιορισμένο αριθμό τραυματισμών, ενώ το κτίριο εκκενώθηκε άμεσα για προληπτικούς λόγους. Η ενημέρωση έγινε μέσω Telegram.

Από την πλευρά του Κιέβου δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη τοποθέτηση για την επίθεση.

Το χτύπημα αυτό σημειώνεται μετά από μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία με πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων.

Επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία με 619 drones και πυραύλους – Έπεσαν θραύσματα στη Ρουμανία

Η Ρωσία επιτέθηκε στη διάρκεια της νύκτας στην Ουκρανία με 619 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και 47 πυραύλους, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Επίσης ανακοινώθηκε ότι επλήγησαν περιφέρειες ενώ ο κεντρικός στόχος ήταν η νοτιοανατολική πόλη Ντνίπρο.

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε σε δήλωσή της στο Telegram ότι κατέρριψε 580 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 30 πυραύλους.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι, μετά τη ρωσική νυκτερινή επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν στη νοτιοανατολική ρουμανική πόλη Γαλάτσι προκαλώντας ζημιές σε πυλώνα ηλεκτροδότησης και σε παράρτημα μιας κατοικίας. Δεν υπήρξαν θύματα, υπογράμμισε το υπουργείο.

Η Ρουμανία, μέλος τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει χερσαία σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και ρωσικά drone έχουν επανειλημμένα παραβιάσει τον εναέριο χώρος της, καθώς η Μόσχα επιτίθεται σε ουκρανικά λιμάνια στην άλλη όχθη του Δούναβη.

Ενώ συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών πέφτουν τακτικά στη Ρουμανία, σήμερα ήταν η πρώτη φορά που υπέστη ζημιές ιδιοκτησία.

«Το υπουργείο Άμυνας καταδικάζει αυστηρά τις ανεύθυνες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και υπογραμμίζει ότι αυτές αντιπροσωπεύουν μια νέα πρόκληση για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

«Τέτοια επεισόδια καταδεικνύουν την έλλειψη σεβασμού εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την ασφάλεια των ρουμάνων πολιτών, αλλά επίσης τη συλλογική ασφάλεια του ΝΑΤΟ».

Δύο μαχητικά Eurofighter Typhoon, που συμμετέχουν στη βρετανική αποστολή αστυνόμευσης των αιθέρων στη Ρουμανία, απογειώθηκαν για να επιτηρήσουν την κατάσταση από αέρος, κάτι που αποτελεί συνήθη διαδικασία. Κάτοικοι στη γειτονική κομητεία Τούλτσεα προειδοποιήθηκαν να καλυφθούν.

