Tρεις νέες υποψηφιότητες ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Τρεις ακόμα νέες υποψηφιότητες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:

– Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στην Τρικάλων.

– Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

– Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου στην Α’ Αθηνών.

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