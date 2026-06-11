Tρεις νέες υποψηφιότητες ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

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Τρεις ακόμα νέες υποψηφιότητες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:
– Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στην Τρικάλων.
– Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
– Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου στην Α’ Αθηνών.
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