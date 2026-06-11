Τα πρώτα τηλεφωνήματα του Κυρανάκη

Δύο τηλεφωνήματα πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αμέσως μετά την εκλογή του στη θέση του γραμματέα της Π.Ε. της ΝΔ.

Το πρώτο ήταν στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος είχε επίσης διατελέσει γραμματέας του κόμματος. Μάλιστα, ο Κυρανάκης σκοπεύει να μιλήσει με όλους τους προκατόχους του στη θέση, προκειμένου να λάβει συμβουλές και εμπειρίες – άλλωστε, έρχονται και εκλογές.

Το δεύτερο τηλεφώνημα, ωστόσο, μάλλον προκαλεί έκπληξη: ήταν στον πρώην πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος είχε εκφραστεί θετικά από τηλεοράσεως για τον νέο γραμματέα της ΝΔ και ο Κυρανάκης πήρε για να τον ευχαριστήσει.

Βελτιώνονται, άραγε, οι σχέσεις στη «γαλάζια» πολυκατοικία;…

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