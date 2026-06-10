Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης νέος γραμματέας της ΝΔ – «Η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική, αλλά μάχη ιδεών»

Συνεδρίασε σήμερα, Τετάρτη 10/6, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με αντικείμενο την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος.

Ο κ. Κυρανάκης εξελέγη νέος γραμματέας της ΝΔ ομόφωνα -διά βοής-, ενώ στην πρώτη του τοποθέτηση από τη νέα του θέση ανέφερε αρχικά: «Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου. 12 χρόνια με πιστέψατε, με εμπιστευτήκατε, μου δώσατε ευκαιρίες. Μια νέα γενιά που θέλει να βγει μπροστά. Στη Βουλή, την τοπική αυτοδιοίκηση. Μας ανοίξατε την πόρτα, μας εντάξατε στα ψηφοδέλτια και μας δώσατε βήμα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εμπειρία της γενιάς του στην οικονομική κρίση και στις κοινωνικές της συνέπειες, λέγοντας: «Ανήκουμε σε μια γενιά που βίωσε ολόκληρη την περίοδο της κρίσης στην κρισιμότερη περίοδο της ζωής μας, που τα όνειρά της χάνονταν. Που έφευγε στο εξωτερικό και βίωνε τα στερεότυπα της κρίσης. Που βίωσε το κύμα μιας μεγάλης ανεργίας και όταν βρήκε δουλεια είδε μισθούς να πέφτουν, λουκέτα σε εταιρείες. Οι μισοί έφυγαν στο εξωτερικό και άλλοι μείναμε για να παλέψουμε».

«Όλοι θυμάστε σε τι κατάσταση ήταν η χώρα, ποια ηταν η εικόνα της στο εξωτερικό και πώς μας αντιμετώπιζαν οι εταίροι μας. Δείτε πώς μας βλέπουν τώρα. Το σφίξιμο στο στομάχι εκείνης της περιόδου, ανήκει στο βαθύ παρελθον», τόνισε.

«Ζούμε σε μια Ελλάδα με πρόεδρο στο Eurogroup, που έφερε πίσω τα παιδιά της, με πανεπιστήμια ελεύθερα από καταλήψεις, η μεγαλύτερη νίκη της ΔΑΠ και της ΟΝΝΕΔ, μια Ελλαδα που ψηφιοποίησε το κράτος, που προστάτευσε τα σύνορά της. Σε μια Ελλαδα που μπορεί να είναι μικρή στη στεριά, αλλά μεγάλη στη θάλασσα. Παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, που παράγει ξανά, που επιβραβεύει όποιον επενδύει, εξάγει, παράγει στην ελληνική οικονομία. Με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι των μεγάλων πατριωτικών επιλογών», συνέχισε ο νέος γραμματέας της ΝΔ.

Αναφερόμενος στην πολιτική συγκυρία, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι «η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική, αλλά μάχη ιδεών», ενώ πρόσθεσε: «Η μάχη έχει ξεκινήσει. Να έχουμε ψυχολογία νικητή και να αποβάλλουμε κάθε ίχνος ηττοπάθειας από μέσα μας. Να είναι στον τόνο της φωνής μας όταν μιλάμε στον κόσμο που θέλουμε να μας εμπιστευτεί. Η Ελλάδα του 2030 οι 30άρηδες θα είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2000. Να τους δώσουμε την ευκαιρία να εκφράσουν τη γενιά τους μέσα από τα ψηφοδέλτιά μας, να μας δώσουν τη δική τους θέση στην Ελλάδα που χτίζουμε. Πάμε κρατώντας πάντα ψηλά την γαλανόλευκη. Να φύγουμε με φύλλο πορείας και την αποστολή να ιδρώσουμε τη φανέλα και να μεταδώσουμε την αισιοδοξία μας σε κάθε στέλεχος, σε κάθε μητέρα, πατέρα, εργαζόμενο, παντού σε όλη την Ελλάδα. Να βάψουμε πάλι τον χάρτη γαλάζιο».

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