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10.06.2026 17:43

LIVE η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα

10.06.2026 17:43
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Σε θέση μάχης τίθεται ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, η οποία θα επικυρωθεί στη συνεδρίαση του οργάνου υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, σηματοδοτεί την έναρξη της προεκλογικής προετοιμασίας της Πειραιώς, με ορίζοντα τις εθνικές κλογές του 2027 αλλά και με τον μηχανισμό σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, ακόμα και για κάλπες το φθινόπωρο, παρά τη διακηρυγμένη θέση του Πρωθυπουργού ότι η χώρα θα ψηφίσει την άνοιξη του 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανοίξει την ομιλία του στα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής εξηγώντας, μεταξύ άλλων, τι σηματοδοτεί η επιλογή Κυρανάκη.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 17:59
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα

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