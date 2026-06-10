Κοντά στην Καρυστιανού ο Ψαρόπουλος παρά τα όσα έχουν λεχθεί – Μαζί σε εκδήλωση για το κράτος δικαίου την Παρασκευή

Σε εκδήλωση για το κράτος δικαίου, όπου συμμετέχουν ως ομιλητές στελέχη του κόμματός της, αλλά και ο πρώην σύζυγός της Αντώνης Ψαρόπουλος, θα απευθύνει χαιρετισμό η Μαρία Καρυστιανού την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Καρυστιανού θα απευθύνει χαιρετισμό στην ημερίδα για το κράτος δικαίου, όπου θα μιλήσουν οι νομικοί Μαρία Γρατσία, Γιάννης Χατζηαντωνίου και Αντώνης Ψαρόπουλος.

Φαίνεται ότι η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία έχει την διακριτική έστω στήριξη του πρώην συζύγου της στο πολιτικό της εγχείρημα, παρά τα όσα ε΄χιαν λεχθεί.

Πριν λίγους μήνες, σχετικά με το αν επηρεάζονται οι προσπάθειες των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών από τις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική, αλλά και τις αντιδράσεις που δημιουργούν οι δηλώσεις της (όπως για παράδειγμα για τις αμβλώσεις), είχε αναφέρει: «Για ποιο λόγο έχει προσωποποιηθεί ο δικός μας αγώνας των συγγενών, στο πρόσωπο της κυρίας Καρυστιανού; Νομίζω ότι ο κόσμος κακώς πιστεύει ότι είναι ένας προσωπικός της αγώνας. Για ποιο λόγο να μην υποστεί τις επιλογές της η κυρία Καρυστιανού και να τις υποστούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι συγγενείς. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε στις δικαστικές αίθουσες και όπου αλλού χρειαστεί για να δικαιωθούμε. Γιατί να γενικεύουμε μια προσωπική επιλογή σε έναν κοινό αγώνα;».

Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία έχει πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων τις επόμενες ημέρες, που περιλαμβάνει επίσκεψη στο Αττικό νοσοκομείο, παρουσία σε χορευτική παράσταση στο Πέραμα αλλά και επίσκεψη με αντιπροσωπεία του Κινήματος στο Άλσος Παύλου Μελά στον ομώνυμο Δήμο της Θεσσαλονίκης.

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