ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 13:41
Γερμανία: Αναπτύσσει πλοία του Πολεμικού Ναυτικού στη Μεσόγειο για ενδεχόμενο ρόλο στα στενά του Ορμούζ

Photo: AP Αρχείου

Γερμανικές ναυτικές μονάδες θα αναπτυχθούν στη Μεσόγειο στο πλαίσιο προετοιμασίας για ενδεχόμενη ανάπτυξη στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Θα αναπτυχθούν ένα ναρκαλιευτικό καθώς και πλοίο διοίκησης και ανεφοδιασμού, δήλωσε ο Πιστόριους στην εφημερίδα Rheinische Post, σε σχόλιά του που δημοσιεύονται σήμερα. Δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς θα αναχωρήσουν τα πλοία.

Οι προϋποθέσεις για οποιαδήποτε ανάπτυξη περιλαμβάνουν μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, ένα νομικό πλαίσιο βάσει του διεθνούς δικαίου και εντολή από την κάτω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου, την Μπούντεσταγκ, δήλωσε ο Πιστόριους.

Ο υπουργός επισημάνε τις ναυτικές δυνατότητες της Γερμανίας όσον αφορά τη ναρκαλιεία, λέγοντας πως η χώρα του διαδραματίζει παραδοσιακά ηγετικό ρόλο μέσα στο ΝΑΤΟ στον τομέα αυτό.

Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δηλώσει πως η χώρα έιναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια πολυεθνή αποστολή για την ασφάλεια των στενών του Ορμούζ, κατά προτίμηση με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ.

Η Γερμανία είναι έτοιμη να συνεισφέρει για να εξασφαλισθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ με επιχειρήσεις ναρκαλιείας και θαλάσσιας επιτήρησης, σύμφωνα με τον καγκελάριο Μερτς.

