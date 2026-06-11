ΠΑΣΟΚ: Η δημοσκοπική καχεξία φέρνει απειλή για… διαγραφές – Τι προσπαθεί να προλάβει ο Ανδρουλάκης, τι φοβούνται τα στελέχη

Με τα γκάλοπ να φέρνουν το ΠΑΣΟΚ καθαρά πίσω από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και το εσωκομματικό καζάνι να αρχίζει να βράζει, η Χαριλάου Τρικούπη επαναφέρει την απειλή των διαγραφών, με το πρόσχημα ότι υπάρχουν στελέχη που αμφισβητούν την αυτονομία του Κινήματος.

Μετά τον αρχικό εκνευρισμό για τις δημοσκοπήσεις, που συνοδεύτηκε με επιθέσεις στις εταιρείες ερευνών, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να καταφεύγει και στην υιοθέτηση «καταστατικών μέτρων», για να περιορίσει την ψιθυρολογία, που αφορά στο πώς θα πάει στις εκλογές το κόμμα, τι εκλογικό διακύβευμα θα παρουσιάσει και τι χειρισμούς θα κάνει μετά – συμπεριλαμβανομένης και της διάστασης, τι θα συμβεί στο ίδιο το Κίνημα σε περίπτωση κακής εκλογικής επίδοσης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαμήνυσε ότι «δεν μπορούν και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές φωνές που θα αμφισβητήσουν ευθέως την εκλογική στρατηγική στο ζήτημα της αυτόνομης πορείας και των συνεργασιών, όπως αυτή διαμορφώθηκε, διατυπώθηκε και αποφασίστηκε στο πρόσφατο συνέδριο».

Και περιγράφοντας τι εννοεί, είπε πως «όταν θα υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίου, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024 (σ.σ. αναφορά στη δήλωσή του “παρέλαβα κόμμα, δεν θα παραδώσω συνιστώσα”), να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματος την επόμενη μέρα».

Στελέχη στο στόχαστρο, ανησυχίες και το πραγματικό πρόβλημα

Το θέμα είναι εάν εννοεί μόνο τον Χάρη Δούκα, ο οποίος έθεσε θέμα μετεκλογικής συνεργασίας με την ΕΛΑΣ εφόσον βγαίνουν τα ποσοστά για νίκη επί της ΝΔ, ή περιλαμβάνει κι άλλα στελέχη αυτή η προειδοποίηση. Για παράδειγμα, ο Νίκος Παπανδρέου ήδη από το βράδυ της Τρίτης και ο Μιχάλης Κατρίνης την Τετάρτη, μίλησαν για την ανάγκη να γίνουν συνεννοήσεις και να υπάρξει διάλογος, ανάλογα βεβαίως και με τις συνθήκες, με την πλευρά Τσίπρα (σε αυτό ήταν σαφής ο βουλευτής Ηλείας) και τις προοδευτικές δυνάμεις μετά τις εκλογές.

Τις συνεδριακές αποφάσεις ως προς το σκέλος εκείνο που απορρίπτει οποιαδήποτε συνεργασία με τη ΝΔ μετεκλογικά, είχε προλάβει να τις αμφισβητήσει εμμέσως πλην σαφώς η Άννα Διαμαντοπούλου, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Επίσης, εσχάτως στο ΠΑΣΟΚ δίδεται στη συνεδριακή απόφαση η ερμηνεία ότι το ΠΑΣΟΚ ή θα είναι πρώτο στις εκλογές ή θα μείνει σε κάθε άλλη περίπτωση στην αντιπολίτευση.

Φαίνεται πάντως ότι το πιο σοβαρό πρόβλημα δεν βρίσκεται στη ρητορική των κορυφαίων στελεχών – η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα της δημοσκοπικής καχεξίας και της απώλειας όχι απλά της δεύτερης θέσης, αλλά ενός βασικού εκλογικού στόχου. Το βασικό πρόβλημα είναι ακριβώς αυτή η καχεξία και οι φόβοι που ξυπνά. Ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ θα πιεστεί από όλες τις πλευρές πάνω από την κάλπη ή ακόμα χειρότερα ότι ήδη από τον Σεπτέμβριο θα περιοριστεί σε ισχνά διψήφια ή και μονοψήφια ποσοστά, κάτι που θα αποδυναμώσει το ρόλο του στο πολιτικό σκηνικό και επιπλέον θα φουντώσει την ανησυχία των βουλευτών και υποψήφιων βουλευτών του, καθώς η προοπτική (επαν)εκλογής γίνεται όλο και πιο «χλωμή».

Εξορμήσεις σε λεκανοπέδιο και Θεσσαλονίκη

Στο μεταξύ με μια νέα σειρά θεματικών εκδηλώσεων και παρεμβάσεων, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να προσεγγίσει πιο στοχευμένα συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και τμήματα του εκλογικού σώματος.

Πρώτος σταθμός είναι τα Λιπάσματα Δραπετσώνας, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συζητήσει απόψε με περίπου 100 νέους ανθρώπους για ζητήματα όπως η τετραήμερη εργασία και το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, δίνοντας έμφαση στις προτάσεις του κόμματος για τη βελτίωση της καθημερινότητας των νέων και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Ανάλογη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα και στη Θεσσαλονίκη, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη σχεδιάζει μια σειρά δράσεων με επίκεντρο κάθε φορά είτε ένα κρίσιμο κοινωνικό πρόβλημα είτε μια συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Στόχος είναι να αναδειχθούν πιο αποτελεσματικά οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ και να ενισχυθεί η σύνδεσή τους με την κοινωνία.

Παράλληλα, το κόμμα επενδύει στην ανάδειξη των στοιχείων που θεωρεί ότι το διαφοροποιούν από τα νεότερα πολιτικά εγχειρήματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει περιγράψει ως βασικά πλεονεκτήματα του ΠΑΣΟΚ το πολιτικό προσωπικό, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, την πολιτική αυτονομία και το πολιτικό ήθος, άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η πανελλαδική εξόρμηση του κόμματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην Αττική, όπου συγκεντρώνεται περίπου το 40% του εκλογικού σώματος. Σε αυριανή σύσκεψη αναμένεται να οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός της καμπάνιας, με οκτώ στελέχη να αναλαμβάνουν ισάριθμες εκλογικές περιφέρειες.

Την ευθύνη για την Α΄ Αθηνών θα έχει ο Χρήστος Πρωτόπαπας, με αναβαθμισμένο ρόλο στην εκλογική εξόρμηση του κόμματος στο λεκανοπέδιο.

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