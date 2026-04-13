Αλλαγή σελίδας στην Ουγγαρία – Σαρωτική νίκη Μαγιάρ – Ποιος είναι ο δικηγόρος που εκθρόνισε τον Όρμπαν

Ιστορική πολιτική ανατροπή καταγράφεται στην Ουγγαρία, με τον Πέτερ Μάγιαρ και το κόμμα Tisza να επικρατούν καθαρά στις βουλευτικές εκλογές, βάζοντας τέλος στην πολυετή κυριαρχία του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Μαγιάρ απευθύνθηκε στο πλήθος δίνοντας πανηγυρικό τόνο στην τοποθέτησή του: «Τα καταφέραμε», δήλωσε. «Ανακτήσαμε τη χώρα μας. Κερδίσαμε μια πρωτοφανή εντολή».

Στη συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τα 3,3 εκατομμύρια πολιτών που στήριξαν το κόμμα του, υποσχόμενος «μια πιο ανθρώπινη Ουγγαρία για κάθε πολίτη».

Κατά την ομιλία του, ο ηγέτης της Tisza αναφέρθηκε στις δυσκολίες που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπισε η παράταξή του, κάνοντας λόγο για «εμπόδια» που οργανώθηκαν από τον κρατικό μηχανισμό προς όφελος της κυβέρνησης Fidesz. «Ξεπεράσαμε μια τυραννία», τόνισε.

🇭🇺 "Zrobiliśmy to! TISZA i Węgry wygrały te wybory! (…) Wspólnie odzyskaliśmy wolność."



«Είπαν όχι στον φόβο, είπαν όχι στην προδοσία, είπαν όχι στην αποστασία. Ξεκινήσαμε με λίγους ανθρώπους, ήμασταν ο Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ και στο τέλος, με τη δύναμη της αγάπης, πετύχαμε μια ιστορική νίκη», συνέχισε.

«Η Ουγγαρία θέλει να είναι ξανά μια ευρωπαϊκή χώρα», δήλωσε. «Θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη».

Πλειοψηφία δύο τρίτων για το Tisza

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Εκλογικού Γραφείου (NVI), το Tisza φαίνεται να εξασφαλίζει 135 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο, ξεπερνώντας το κρίσιμο όριο των 133 εδρών που απαιτείται για πλειοψηφία δύο τρίτων. Την ίδια ώρα, το κόμμα Fidesz του Όρμπαν περιορίζεται σε περίπου 57 έδρες, καταγράφοντας βαριά ήττα.

Τέλος μιας πολιτικής εποχής

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας πολιτικής εποχής, καθώς ο Όρμπαν, που κυριαρχούσε στη χώρα για περισσότερο από 16 χρόνια, χάνει την εξουσία. Η νίκη του Μάγιαρ δεν είναι απλώς εκλογική επικράτηση, αλλά του δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε βαθιές θεσμικές αλλαγές.

Από «άγνωστος» του Fidesz σε βασικός αντίπαλος

Ο 45χρονος πολιτικός, με σπουδές στη νομική και παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν για περισσότερα από 20 χρόνια μέλος του κυβερνώντος κόμματος Fidesz. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου υπηρέτησε ως διπλωμάτης στις Βρυξέλλες και κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις σε κρατικούς οργανισμούς.

Ήταν επίσης παντρεμένος μέχρι το 2023 με την Τζουντίτ Βάργκα, μία από τις πιο γνωστές πολιτικές προσωπικότητες του Fidesz.

Από το Fidesz στην ανατροπή

Ο Μάγιαρ κατάφερε μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια να μετατραπεί από εσωκομματικό παράγοντα σε βασικό εκφραστή της δυσαρέσκειας μεγάλου μέρους της κοινωνίας, αξιοποιώντας την οργή για τη διαφθορά και την ανησυχία για τη χαμηλή οικονομική ανάπτυξη. Μετά τη ρήξη του με τον Όρμπαν το 2024, ίδρυσε το κίνημα Tisza και κατέγραψε ραγδαία άνοδο.

«Γιορτή της δημοκρατίας»

Σε δήλωσή του μετά το κλείσιμο της κάλπης, ο Μάγιαρ έκανε λόγο για «ιστορική ημέρα» και «γιορτή της δημοκρατίας», τονίζοντας ότι καταγράφηκε η υψηλότερη συμμετοχή από το 1990. Εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, σημειώνοντας ότι στόχος του ήταν η νίκη στις εκλογές και όχι στις δημοσκοπήσεις, ενώ ευχαρίστησε τους χιλιάδες εθελοντές που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.

Κατά την προεκλογική περίοδο, είχε επίσης καταγγείλει παρατυπίες και δυσλειτουργίες, επισημαίνοντας ότι σε ένα πλήρως λειτουργικό κράτος δικαίου δεν θα χρειαζόταν η κινητοποίηση τόσων εθελοντών για τη διασφάλιση της εκλογικής διαδικασίας.

«Ευχαριστώ Ουγγαρία»

Μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων, ο Μάγιαρ αντέδρασε με μια λιτή ανάρτηση, γράφοντας «Ευχαριστώ Ουγγαρία», ενώ αποκάλυψε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος τον συνεχάρη για τη νίκη.

Νέα πολιτική σελίδα

Η Ουγγαρία εισέρχεται πλέον σε μια νέα πολιτική φάση, με τον Μάγιαρ να αναλαμβάνει τον ρόλο του βασικού διαμορφωτή της επόμενης ημέρας, σηματοδοτώντας μια πιθανή επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλαγή πορείας μετά από χρόνια πολιτικής κυριαρχίας του Όρμπαν.

Φον ντερ Λάιεν: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη»

Η Ουγγαρία «διάλεξε την Ευρώπη», ανέφερε με διπλό μήνυμα της στο «Χ», η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για την εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ, ενώ συγχαρητήρια για τη νίκη που σηματοδοτεί μια φιλοευρωπαϊκή αλλαγή σελίδας στη χώρα, έδωσαν και Γαλλία, Γερμανία.

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά απόψε στην Ουγγαρία», τόνισε στην αρχική της δήλωση η πρόεδρος της Κομισιόν.

Με δεύτερη δήλωσή της γραμμένη και στην ουγγρική γλώσσα, η κ. Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επιλέγει πάντα την Ουγγαρία. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται πιο ισχυρή».

Συμφωνία για «στενή συνεργασία»

Όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία Τύπου της Κομισιόν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προχώρησε σε άμεση επικοινωνία με τον Πέτερ Μάγιαρ, μετά τη νίκη του στις εκλογές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η πρόεδρος συνεχάρη τον νέο ηγέτη της Ουγγαρίας για το εκλογικό αποτέλεσμα και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα εργαστούν για «στενή συνεργασία» το επόμενο διάστημα.

Η Κομισιόν παρουσιάζει την τηλεφωνική επικοινωνία ως θετικό πρώτο βήμα για την αποκατάσταση των σχέσεων με τη νέα ηγεσία, σε μια περίοδο που οι Βρυξέλλες επιδιώκουν σταθερότητα και προσήλωση στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Με τη δήλωση περί «στενής συνεργασίας», η Επιτροπή στέλνει μήνυμα ότι είναι έτοιμη να ανοίξει νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της με τη Βουδαπέστη, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα κυβέρνηση θα ευθυγραμμιστεί με τις βασικές αξίες και τις δεσμεύσεις της ΕΕ.

Το επόμενο διάστημα, οι Βρυξέλλες αναμένεται να αξιολογήσουν τα πρώτα βήματα της νέας ηγεσίας, με την τηλεφωνική επικοινωνία να λειτουργεί ως πολιτικό σήμα καλής θέλησης τόσο προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όσο και προς τις υπόλοιπες πρωτεύουσες.

Τον μέχρι σήμερα ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, Πέτερ Μαγιάρ, συνεχάρη με ανακοίνωσή της και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Αντόνιο Κόστα: «Ο λαός μίλησε και η βούλησή του είναι σαφής»

Με μήνυμά του στην πλατφόρμα «Χ», ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα τονίζει τη σημασία του ρεκόρ συμμετοχής των πολιτών στις εκλογές της Ουγγαρίας και επισημαίνει πως «ο λαός μίλησε», υπογραμμίζοντας ότι «ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον νέο πρωθυπουργό».

«Το ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές αποδεικνύει το δημοκρατικό πνεύμα του ουγγρικού λαού. Ο λαός μίλησε και η βούλησή του είναι σαφής. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον Πέτερ Μάγιαρ για να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ευημερούσα», αναφέρει στο μήνυμά του ο Αντόνιο Κόστα.

Συγχαίρoυν οι ευρωπαίοι ηγέτες

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως συνομίλησε απόψε με τον Πέτερ Μαγιάρ για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Ουγγαρία.

«Μόλις μίλησα με τον Πέτερ Μαγιάρ για να τον συγχαρώ για τη νίκη του στην Ουγγαρία!», έγραψε ο Μακρόν στο X.

Most beszéltem Magyar Péterrel, hogy gratuláljak neki a magyarországi győzelméhez!



Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel győzelmét, a magyar nép ragaszkodását az Európai Unió értékeihez, valamint Magyarország európai elkötelezettségét.… pic.twitter.com/GXBxreTMSs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026

«Η Γαλλία χαιρετίζει μια νίκη της δημοκρατικής συμμετοχής, της προσήλωσης του ουγγρικού λαού στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ρόλο της Ουγγαρίας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω του X. «Μαζί ας κάνουμε να προχωρήσει μια Ευρώπη περισσότερο κυρίαρχη, για την ασφάλεια της ηπείρου μας, της ανταγωνιστικότητάς μας και της δημοκρατίας μας», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Από το Βερολίνο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνεχάρη επίσης τον Ούγγρο αντιπολιτευόμενο ηγέτη για τη σημερινή εκλογική του νίκη.

Ungarn hat entschieden. Herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Wahl, lieber @magyarpeterMP. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit für ein starkes, sicheres und vor allem geeintes Europa. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 12, 2026

«Ο ουγγρικός λαός αποφάσισε. Τα εγκάρδια συγχαρητήριά μου για την εκλογική επιτυχία σας, αγαπητέ @magyarpeterMP. Προσβλέπω να εργασθώ μαζί σας. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια ισχυρή, ασφαλή και πάνω απ’ όλα ενωμένη Ευρώπη. Gratulálok, kedves Magyar Péter!”, έγραψε στο X.

«Είναι μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά επίσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Χαίρομαι στην ιδέα ότι θα εργασθώ μαζί σας για την ασφάλεια και την ευημερία των δύο χωρών μας», έγραψε ο Στάρμερ στο X.

Congratulations @MagyarPeterMP on your election victory.



This is an historic moment, not only for Hungary, but for European democracy.



I look forward to working with you for the security and prosperity of both our countries. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 12, 2026

Από τη Μαδρίτη, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε επίσης, μετά την εκλογική επιτυχία του Μαγιάρ, την ικανοποίησή του για τη νίκη «των ευρωπαϊκών αξιών».

Hoy ganan Europa y los valores europeos.



Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas.



Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 12, 2026

«Σήμερα νίκησαν η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές αξίες. Συγχαρητήρια σε όλους τους Ούγγρους πολίτες γι’ αυτές τις ιστορικές εκλογές», έγραψε ο Σάντσεθ στο λογαριασμό του στο X, εκφράζοντας την επιθυμία του να εργασθεί μαζί με τον Μαγιάρ «για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους».



“Ευχαριστώ τον φίλο μου Βίκτορ Όρμπαν για την έντονη συνεργασία των τελευταίων ετών, ξέρω οτι από την αντιπολίτευση θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην χώρα του”, υπογράμμισε σε μήνυμά της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Congratulazioni per la chiara vittoria elettorale a Peter Magyar, al quale il governo italiano augura buon lavoro. Ringrazio il mio amico Viktor Orban per l’intensa collaborazione di questi anni, e so che anche dall'opposizione continuerà a servire la sua Nazione. Italia e… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 12, 2026

” Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ για την ξεκάθαρη εκλογική του νίκη. Η ιταλική κυβέρνηση του εύχεται καλή δουλειά. Ιταλία και Ουγγαρία έιναι χώρες που συνδέονται με βαθιά φιλία και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με εποικοδομητικό πνεύμα, προς το συμφέρον των λαών μας και των κοινών προκλήσεων, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο “, πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη χθες Κυριακή το βράδυ τον Πέτερ Μάγιαρ, πολιτικό της δεξιάς προσκείμενο στην ΕΕ, για την «εμφατική νίκη» του ίδιου και του κόμματός του Tisza στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία επί του λαϊκιστή εθνικιστή απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν -με τον οποίο συγκρουόταν συχνά-, υποσχόμενος να εντείνει τη διμερή συνεργασία «προς το συμφέρον των δυο εθνών».

Congratulations to @magyarpeterMP and the TISZA party on their resounding victory. It is important when constructive approach prevails.



Ukraine has always sought good-neighbourly relations with everyone in Europe and we are ready to advance our cooperation with Hungary.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2026

«Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μάγιαρ και στο Tisza για την εμφατική νίκη τους (…) Είμαστε έτοιμοι για συναντήσεις και εποικοδομητική συνεργασία προς το συμφέρον των δυο εθνών, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη», ανέφερε ο Ζελένσκι μέσω X.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ πανηγύρισε τα μεσάνυχτα την «ένδοξη» νίκη του Πέτερ Μάγιαρ -πολιτικού της δεξιάς προσκείμενου στην ΕΕ- στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία επί του εθνικιστή λαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν, επικρίνοντας με αιχμηρό τρόπο τη στενή σχέση που είχε καλλιεργήσει ο απερχόμενος πρωθυπουργός με τη Μόσχα.

Hungary 🇭🇺 Poland 🇵🇱 Europe 🇪🇺

Back together! Glorious victory, dear friends! Ruszkik haza! — Donald Tusk (@donaldtusk) April 12, 2026

«Ουγγαρία, Πολωνία, Ευρώπη ξανά ενωμένες! Ένδοξη νίκη, αγαπητοί φίλοι!» ανέφερε ο Τουσκ μέσω X, προσθέτοντας στα ουγγρικά: «Ruszkik haza!» («Ρώσοι σπίτια σας!»).

Διαβάστε επίσης:

Οι ΗΠΑ κλείνουν τα λιμάνια του Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ – Τραμπ: «Δεν με νοιάζει αν θα επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις»

Νέο παραλήρημα Τραμπ για τον πάπα Λέοντα: «Εξυπηρετεί τη ριζοσπαστική Αριστερά»

Η αρχή του τέλους για το «μοντέλο Όρμπαν» στην Ευρώπη




