Η αρχή του τέλους για το «μοντέλο Όρμπαν» στην Ευρώπη

Η εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική εναλλαγή στην εξουσία. Συνιστά μια εξέλιξη με βαθιές επιπτώσεις για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σηματοδοτεί το πρώτο ουσιαστικό ρήγμα σε ένα από τα πιο εδραιωμένα καθεστώτα «ανελεύθερης δημοκρατίας» εντός της.

Μετά από 16 χρόνια σχεδόν αδιαμφισβήτητης κυριαρχίας, ο Όρμπαν βλέπει την εξουσία να περνά στα χέρια του Πέτερ Μαγυάρ και της αντιπολίτευσης, η οποία εξασφαλίζει καθαρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, συγκεντρώνοντας 138 έδρες σε σύνολο 199. Το αποτέλεσμα δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης: πρόκειται για μια σαφή και ηχηρή αποδοκιμασία ενός πολιτικού μοντέλου που για χρόνια δοκιμάζει τα όρια της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Ο Όρμπαν δεν ήταν απλώς ένας μακροχρόνιος ηγέτης.

Υπήρξε ο βασικός εκφραστής μιας πολιτικής αντίληψης που αμφισβήτησε ανοιχτά τον φιλελεύθερο πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, η Ουγγαρία κατηγορήθηκε επανειλημμένα για υπονόμευση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, περιορισμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και εδραίωση ενός συστήματος εξουσίας που ευνοούσε την πολιτική και οικονομική συγκέντρωση. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα βρέθηκε στο επίκεντρο συνεχών αντιπαραθέσεων με τις Βρυξέλλες, ακόμη και με την απειλή αναστολής ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η ευρωπαϊκή διάσταση της ήττας Όρμπαν

Σε αυτό το πλαίσιο, η ήττα του αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση. Η Ουγγαρία του Όρμπαν λειτουργούσε συχνά ως «εσωτερικός παρεμβολέας» στις διαδικασίες της ΕΕ, μπλοκάροντας κρίσιμες αποφάσεις — από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας μέχρι τη διαχείριση κοινών πολιτικών. Η αποχώρησή του από την εξουσία ενδέχεται να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων και να ενισχύσει τη συνοχή της Ένωσης σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας.

Ταυτόχρονα, η πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα προς το εσωτερικό της Ευρώπης. Για χρόνια, η «επιτυχία» του Όρμπαν λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς για δυνάμεις της ακροδεξιάς και του εθνολαϊκισμού, οι οποίες προέβαλαν το ουγγρικό μοντέλο ως βιώσιμη εναλλακτική απέναντι στη φιλελεύθερη δημοκρατία. Η εκλογική του ήττα αποδυναμώνει αυτή την αφήγηση, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και τα πιο εδραιωμένα πολιτικά συστήματα δεν είναι άτρωτα απέναντι στη λαϊκή ετυμηγορία.

Ελπίδες για ευρωπαϊκή στροφή

Στις προοδευτικές δυνάμεις, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προσδοκίες για μια πιθανή επιστροφή της Ουγγαρίας σε μια πιο σαφή ευρωπαϊκή τροχιά, με έμφαση στο κράτος δικαίου, τη διαφάνεια και τη θεσμική ισορροπία. Ωστόσο, οι προσδοκίες αυτές πρέπει να συνοδεύονται από ρεαλισμό. Το σύστημα που οικοδομήθηκε επί Όρμπαν δεν εξαντλείται στο πρόσωπό του. Περιλαμβάνει θεσμούς, δίκτυα επιρροής και οικονομικές δομές που δύσκολα ανατρέπονται άμεσα.

Επιπλέον, ο ίδιος ο Πέτερ Μαγυάρ δεν εντάσσεται εύκολα στα παραδοσιακά πολιτικά σχήματα, γεγονός που καθιστά ανοιχτό το ερώτημα για την ακριβή κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση. Η πολιτική μετάβαση στην Ουγγαρία θα είναι, αναπόφευκτα, μια σύνθετη και ενδεχομένως μακρά διαδικασία.

Σε κάθε περίπτωση, η ήττα του Όρμπαν αποτελεί μια καμπή. Για την Ευρώπη, σημαίνει μια ευκαιρία ανασύνταξης γύρω από τις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Για τους πολίτες, αποτελεί υπενθύμιση ότι η πολιτική αλλαγή παραμένει εφικτή, ακόμη και σε συνθήκες που φαινομενικά ευνοούν τη στασιμότητα.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο τι τελειώνει, αλλά κυρίως τι αρχίζει.

