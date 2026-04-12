Πέτερ Μαγιάρ: Ο 45χρονος δικηγόρος που ξεκίνησε από το κόμμα του Όρμπαν και κατέκτησε την εξουσία και το νέο πολιτικό κεφάλαιο της Ουγγαρίας

Ο Πέτερ Μαγιάρ αποτελεί πλέον τον νέο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, έχοντας επικρατήσει σε εκλογική αναμέτρηση που θεωρήθηκε από τις πιο καθοριστικές της μεταπολεμικής ιστορίας της χώρας.

Η νίκη του έβαλε τέλος σε μια μακρά περίοδο πολιτικής κυριαρχίας του Βίκτορ Όρμπαν, ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε σε κεντρική φυσιογνωμία μέσα σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, αξιοποιώντας τη διάχυτη κοινωνική δυσαρέσκεια.

Προερχόμενος από το περιβάλλον του κόμματος Fidesz του Όρμπαν, ο 45χρονος δικηγόρος είχε βαθιά γνώση των μηχανισμών εξουσίας στην Ουγγαρία. Η επαγγελματική του πορεία ως νομικός συνδέθηκε αρχικά με τη λειτουργία του κρατικού συστήματος, προτού απομακρυνθεί και χαράξει αυτόνομη πολιτική διαδρομή που τελικά τον οδήγησε στην πρωθυπουργία.

Το 2020 προχώρησε στη δημιουργία του κόμματος Tisza, ενώ το 2024 εξελέγη μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Παρότι η πολιτική του παράταξη τοποθετείται πιο φιλοευρωπαϊκά σε σύγκριση με το Fidesz, ο ίδιος επιλέγει μια προσεκτική και ισορροπημένη στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφεύγοντας θέσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ουγγαρίας.

Η υπόθεση που τον έφερε στο προσκήνιο

Η πολιτική ανάδειξη του Πέτερ Μαγιάρ σε κεντρικό πρόσωπο στην Ουγγαρία συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις του 2023, όταν ήρθε στο «φως» σειρά δημόσιων καταγγελιών του κατά της κυβέρνησης Όρμπαν σχετικά με ζητήματα διαφθοράς.

Σε εκείνη την περίοδο, ο Μαγιάρ είχε καταγράψει χωρίς να το αποκαλύψει συνομιλία με την τότε σύζυγό του και υπουργό Δικαιοσύνης Τζούντιτ Βάργκα, στην οποία γινόταν αναφορά σε φερόμενη παρέμβαση κυβερνητικών παραγόντων σε υπόθεση διαφθοράς. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες πολιτικές αναταράξεις και συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της δημόσιας παρουσίας του.

Η πρώην σύζυγός του, από την πλευρά της, κατηγόρησε τον Μαγιάρ για ενδοοικογενειακή βία και εκβιαστικές πρακτικές, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ενημερωθεί για την καταγραφή της συνομιλίας. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες προκάλεσαν έντονη αντιπαράθεση στην πολιτική σκηνή, χωρίς ωστόσο να ανακόψουν τη δυναμική απήχησή του στην κοινή γνώμη.

Η πολιτική κατεύθυνση και οι ευρωπαϊκές ισορροπίες

Παρότι έχει εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Μαγιάρ αποφεύγει να ταυτιστεί πλήρως με τις επιλογές των ευρωπαϊκών θεσμών, επιδιώκοντας να ισορροπήσει ανάμεσα στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και στον σκεπτικισμό σημαντικού τμήματος της ουγγρικής κοινωνίας απέναντι στην ΕΕ.

Θέματα όπως η πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η οικονομική στήριξη προς το Κίεβο, παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητα στο εσωτερικό της χώρας, περιορίζοντας τα περιθώρια διαφοροποίησης από τις ήδη διαμορφωμένες εθνικές θέσεις.

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχει επανειλημμένα περιγράψει τον Μαγιάρ ως «μαριονέτα των Βρυξελλών», χαρακτηρισμό τον οποίο ο ίδιος απορρίπτει, επιμένοντας ότι επιδιώκει μια πολιτική γραμμή που συνδυάζει την ευρωπαϊκή πορεία με την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Η εκλογική του επικράτηση σηματοδοτεί μια βαθιά πολιτική τομή για την Ουγγαρία, τερματίζοντας την πολυετή κυριαρχία του Όρμπαν και εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο.

