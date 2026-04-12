Ο Στάρμερ απορρίπτει το σχέδιο Τραμπ για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται στις σχέσεις Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο Κιρ Στάρμερ εμφανίζεται να απορρίπτει τη συμμετοχή του Λονδίνου στο σχέδιο ναυτικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, το οποίο προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Βρετανός πρωθυπουργός διατηρεί σαφείς αποστάσεις από την αμερικανική πρωτοβουλία και δεν προτίθεται να τη στηρίξει, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα, αλλά και στην παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν που διεξήχθησαν στο Πακιστάν, γεγονός που έχει ενισχύσει τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να αναπτύξει στρατιωτικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, επιδιώκοντας αυστηρό έλεγχο σε όλα τα πλοία που διέρχονται από εκεί.

Μέσω αναρτήσεών του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι το αμερικανικό ναυτικό θα προχωρά σε ελέγχους και πιθανές παρεμβάσεις σε πλοία που θεωρούνται ότι παραβιάζουν τους κανόνες, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά κρατών που δεν ευθυγραμμίζονται με την πρωτοβουλία του.

Διεθνείς ζυμώσεις

Από την πλευρά της βρετανικής κυβέρνησης υπογραμμίζεται ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να οξύνουν περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Λονδίνο συνεργάζεται με τη Γαλλία και άλλους συμμάχους, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης διεθνούς συμμαχίας με στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κόμβους για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που καθιστά κάθε στρατιωτική ή γεωπολιτική κίνηση στην περιοχή εξαιρετικά κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία και τις ενεργειακές ροές.

Παράλληλα, το κλίμα στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ φαίνεται να επιβαρύνεται, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί έντονη κριτική προς συμμάχους που δεν υποστηρίζουν πιο επιθετικές στρατιωτικές επιλογές, εντείνοντας τις ήδη υπάρχουσες εντάσεις εντός της Συμμαχίας.

