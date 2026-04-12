ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 21:51
Τουρκία: Συνεχίζεται το πογκρόμ κατά των αντιπάλων του Ερντογάν – Συνελήφθη ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης για την Άγκυρα

Ο υπεύθυνος για την Άγκυρα του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση σήμερα στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, αφού ολοκληρώθηκε η περίοδος της προσωρινής κράτησής του, αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ουμίτ Ερκόλ, πρόεδρος της Επαρχιακής Οργάνωσης Άγκυρας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), είχε τεθεί υπό κράτηση μαζί με άλλα οκτώ πρόσωπα στο πλαίσιο έρευνας της εισαγγελίας της Σμύρνης σχετικά με φερόμενες παρατυπίες σ’ ένα συμβόλαιο ανάμεσα στο δήμο της πόλης αυτής και σε μια συνεταιριστική κατασκευαστική επιχείρηση, την Izbeton, εξηγούν οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι T24 και Birgün.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Σμύρνης, τον οποίο επικαλούνται αυτά τα μέσα ενημέρωσης, η έρευνα αφορά «κατηγορίες για υπεξαίρεση κεφαλαίων, σοβαρή απάτη, πλαστογράφηση επίσημων εγγράφων και παράλειψη υποχρεώσεων εποπτείας».

Ο Μανσούρ Γιαβάς, ο δήμαρχος της Άγκυρας που ανήκει στο CHP, κατήγγειλε αυτή τη σύλληψη υπογραμμίζοντας σε μήνυμά του στο X πως ο Ερκόλ είναι «μια πολύ γνωστή φυσιογνωμία, με σαφή διεύθυνση και συγκεκριμένο δημόσιο ρόλο», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να διαφύγει, καμιά δυνατότητα να παραποιήσει αποδείξεις».

«Όταν ένα ένταλμα σύλληψης εκδίδεται σ’ αυτές τις συνθήκες, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαιοσύνη», επέμεινε.

Η τουρκική αντιπολίτευση βρίσκεται υπό πίεση μετά τη σύλληψη και την προσωρινή κράτηση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου το Μάρτιο 2025, ο οποίος δικάζεται από τις 9 Μαρτίου για διαφθορά, μαζί με 413 συγκατηγορουμένους.

Ο Ιμάμογλου, τον οποίο το CHP έχει χρίσει υποψήφιό του στις προεδρικές εκλογές που προβλέπεται να διεξαχθούν το Μάιο του 2028, θεωρούνταν φαβορί και ο μόνος ικανός να νικήσει τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2003 και επανεξελέγη το 2023.

Τέσσερις δήμαρχοι του CHP, μεταξύ των οποίων αυτός της Προύσας (βορειοδυτική Τουρκία), της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας την οποία κέρδισε το 2024 η αντιπολίτευση, έχουν συλληφθεί μετά την έναρξη της δίκης.

Διαβάστε επίσης:

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί το νέο μοντέλο της Anthropic έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Ιρλανδία: Χειροπέδες σε άνδρα που προκαλούσε ζημιές σε στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ (Video)

Guardian: Γιατί το ΝΑΤΟ δεν είναι εύκολο να διαλυθεί, όσο κι αν απειλεί ο Τραμπ


astronaytes artemis II – new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Artemis II: Αποθεώθηκαν οι αστροναύτες μετά το ιστορικό ταξίδι στη Σελήνη – «Είναι ξεχωριστό να είσαι άνθρωπος»

orban_magyar
ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές – Ανατροπή της κυριαρχίας Όρμπαν «δείχνουν» οι δημοσκοπήσεις, αισιοδοξία στο στρατόπεδο Μαγιάρ

mirtsea loutseskou – new
LIFESTYLE

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την απώλεια του πατέρα του: Καλώ τα παιδιά να μιλούν περισσότερο με τους γονείς τους

netanyahu-lebanon
ΚΟΣΜΟΣ

Επιθεώρηση Νετανιάχου στον νότιο Λίβανο με αλεξίσφαιρο και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας – «Η απειλή εισβολής έχει αποτραπεί» (Video)

padousi new
LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

country house
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

vythos-petroma
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

mitsotakis+mareva_pasxa
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: Η πασχαλινή φωτογραφία με τη Μαρέβα και οι ευχές

astronaytes artemis II – new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Artemis II: Αποθεώθηκαν οι αστροναύτες μετά το ιστορικό ταξίδι στη Σελήνη – «Είναι ξεχωριστό να είσαι άνθρωπος»

orban_magyar
ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές – Ανατροπή της κυριαρχίας Όρμπαν «δείχνουν» οι δημοσκοπήσεις, αισιοδοξία στο στρατόπεδο Μαγιάρ

mirtsea loutseskou – new
LIFESTYLE

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την απώλεια του πατέρα του: Καλώ τα παιδιά να μιλούν περισσότερο με τους γονείς τους

