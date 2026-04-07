ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 12:59
07.04.2026 12:17

Τουρκία: Κυνήγι δίχως τέλος για τον Ιμάμογλου με νέα εισαγγελική έρευνα

07.04.2026 12:17
Νέα έρευνα κατά του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου έχουν ξεκινήσει οι τουρκικές αρχές, την ίδια ώρα που ήδη είναι σε εξέλιξη από τις 9 Μαρτίου η δίκη με κατηγορίες περί διαφθοράς.

«Στην υπόθεση αυτή, υπάρχει μία και μοναδική εγκληματική οργάνωση, είναι το κατηγορητήριο», δήλωσε ο αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο της φυλακής του Σιλιβρί (δυτικά της Κωνσταντινούπολη), όπου βρίσκεται φυλακισμένος εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο.

Σήμερα το πρωί, η εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα εις βάρος του Ιμάμογλου, που κινδυνεύει ήδη με ποινή φυλάκισης που φθάνει έως και τα 2.430 χρόνια για το αδίκημα της «προσβολής δημόσιου λειτουργού λόγω των καθηκόντων του».

Συλληφθείς στις 19 Μαρτίου 2025, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, που θεωρείται ο πολιτικός με τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τις προσεχείς προεδρικές εκλογές, τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση την ίδια μέρα που το κόμμα του το CHP (το σοσιαλδημοκρατικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα) τον όριζε υποψήφιό του για τις εκλογές αυτές.

Η δικαιοσύνη κατηγορεί τον Ιμάμογλου, ο οποίος εξελέγη δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης το 2019 και επανεξελέγη το 2024, ότι διηύθυνε ένα τεράστιο «πολυπλόκαμο» όπως το χαρακτήρισε δίκτυο.

Συνολικά 107 κατηγορούμενοι, οι οποίοι αρχικά είχαν τεθεί υπό προσωρινή κράτηση, θα πρέπει να εμφανιστούν στη διάρκεια της δίκης, της οποίας ο δήμαρχος είναι ο κύριος κατηγορούμενος.

Την Παρασκευή 3 Απριλίου, 18 από τους κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής του γραφείου του Ιμάμογλου, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους χωρίς να αποσυρθούν οι κατηγορίες εις βάρος τους.

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κακούσης: Σε βάρος μου δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία – Δεν έχω κληθεί από κανέναν για εξηγήσεις

Έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών για τον ρόλο των πατέρων στη θεραπεία της νευρικής ανορεξίας

ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες με τρακτέρ έφτασαν στον Ε65 – Διαμαρτύρονται για ΟΠΕΚΕΠΕ και αυξημένο κόστος παραγωγής

MEDIA

Ένταση ανάμεσα σε Λιανό και Αρναούτογλου στο ραδιόφωνο: «Πολιτικοποιείς την εκπομπή» – «Νομίζω ότι πρέπει να ξανακοιμηθείς» (Video)

ΥΓΕΙΑ

Θέλετε να βελτιώσετε τη μνήμη σας; Μάθετε ποιες είναι οι ασκήσεις που τη δυναμώνουν

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

Χτύπημα IDF σε εργοστάσιο παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, σφυροκόπημα και σε Λίβανο - Πιθανή παράταση στο τελεσίγραφο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις

ΚΑΛΧΑΣ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κοστίζει στη ΝΔ, οι άρσεις ασυλίας και τι θα ψηφίσουν οι γαλάζιοι, η μείωση του αριθμού των βουλευτών ως… ουτοπία και γιατί «τσιμπάει» το ΠΑΣΟΚ  

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 12:59
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κακούσης: Σε βάρος μου δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία – Δεν έχω κληθεί από κανέναν για εξηγήσεις

ADVERTORIAL

Έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών για τον ρόλο των πατέρων στη θεραπεία της νευρικής ανορεξίας

ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες με τρακτέρ έφτασαν στον Ε65 – Διαμαρτύρονται για ΟΠΕΚΕΠΕ και αυξημένο κόστος παραγωγής

