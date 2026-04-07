Ο Όρμπαν παίζει το τελευταίο του χαρτί πριν τις εκλογές στην Ουγγαρία: Ο Βανς στη Βουδαπέστη για να τον στηρίξει

Η επίσκεψη του Τζέι Ντι Βανς στη Βουδαπέστη αποτελεί μια ύστατη προσπάθεια ενίσχυσης του Βίκτορ Όρμπαν να κερδίσει τις εκλογές της Κυριακής του Πάσχα.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας υπολείπεται 8-9 μονάδων του Πέτερ Μαγιάρ και έχει ρίξει όλο το αφήγημά του στο αντιουκρανικό κίνημα και την φιλοσοφία του MAGA.

Ομως η κριτική του και η στάση του απέναντι στην ΕΕ, σε συνδυασμό με την ακρίβεια, την διαφθορά και την ανεργία στη χώρα, τον έχουν φέρει σε πολύ δυσμενή θέση.

Μέσα στην απελπισία του κατάφερε να πείσει τον Τραμπ να του στείλει τον Βανς για να τον στηρίξει, σε μια κίνηση συμβολικής ωστόσο συμμαχίας, που δεν αναμένεται να επηρεάσει την εκλογική αναμέτρηση.

Μετά από 16 χρόνια ο Όρμπαν φαίνεται ότι θα αποτελέσει παρελθόν από την κυβέρνηση, με τις δημόσιες συγκεντρώσεις του να μην έχουν προσελκύσει τα πλήθη…

