ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 12:59
07.04.2026 11:20

Ο Όρμπαν παίζει το τελευταίο του χαρτί πριν τις εκλογές στην Ουγγαρία: Ο Βανς στη Βουδαπέστη για να τον στηρίξει

07.04.2026 11:20
vance-aerodromio

Η επίσκεψη του Τζέι Ντι Βανς στη Βουδαπέστη αποτελεί μια ύστατη προσπάθεια ενίσχυσης του Βίκτορ Όρμπαν να κερδίσει τις εκλογές της Κυριακής του Πάσχα.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας υπολείπεται 8-9 μονάδων του Πέτερ Μαγιάρ και έχει ρίξει όλο το αφήγημά του στο αντιουκρανικό κίνημα και την φιλοσοφία του MAGA.

Ομως η κριτική του και η στάση του απέναντι στην ΕΕ, σε συνδυασμό με την ακρίβεια, την διαφθορά και την ανεργία στη χώρα, τον έχουν φέρει σε πολύ δυσμενή θέση.

Μέσα στην απελπισία του κατάφερε να πείσει τον Τραμπ να του στείλει τον Βανς για να τον στηρίξει, σε μια κίνηση συμβολικής ωστόσο συμμαχίας, που δεν αναμένεται να επηρεάσει την εκλογική αναμέτρηση.

Μετά από 16 χρόνια ο Όρμπαν φαίνεται ότι θα αποτελέσει παρελθόν από την κυβέρνηση, με τις δημόσιες συγκεντρώσεις του να μην έχουν προσελκύσει τα πλήθη…

google_news_icon

giorgos_kakousis_facebook
advertorial-anorexia
agrotes new
arnaoutoglou-lianos-new
alzheimer
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
papakwsta karamanlis skrekas
kozu new
iran_war_new
vouli papakwsta karamanlis
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 12:59
giorgos_kakousis_facebook
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κακούσης: Σε βάρος μου δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία – Δεν έχω κληθεί από κανέναν για εξηγήσεις

advertorial-anorexia
ADVERTORIAL

Έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών για τον ρόλο των πατέρων στη θεραπεία της νευρικής ανορεξίας

agrotes new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες με τρακτέρ έφτασαν στον Ε65 – Διαμαρτύρονται για ΟΠΕΚΕΠΕ και αυξημένο κόστος παραγωγής

