Αμερικανοί νομοθέτες ζητούν καθαίρεση του Τραμπ βάσει της 25ης Τροπολογίας: «Είναι παλαβός»

Αμερικανοί Δημοκρατικοί νομοθέτες ζητούν την καθαίρεση του Ντόναλντ Τραμπ επικαλούμενοι την 25η Τροπολογία.

Μετά τις απειλές του για πλήγματα σε ιρανικούς πολιτικούς στόχους και υποδομές, νομοθέτες κρίνουν πως πρέπει να παρέμβουν, καθώς η 25η Τροπολογία προβλέπει μεταβίβαση εξουσίας εάν ο πρόεδρος «δεν είναι σε θέση να υπηρετήσει».

Η βουλευτής της Αριζόνας, Γιασαμίν Ανσάρι, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Τραμπ κλιμακώνει έναν καταστροφικό, παράνομο πόλεμο, απειλώντας με μαζικά εγκλήματα πολέμου και στοχεύοντας πολιτικές υποδομές στο Ιράν. Μόνο τις τελευταίες 48 ώρες, η ρητορική έχει ξεπεράσει κάθε όριο», ζητώντας παράλληλα και την παραπομπή του Πιτ Χέγκσεθ τον οποίο κατηγορεί για παραβίαση του όρκου του, έκθεση σε κίνδυνο των αμερικανικών στρατευμάτων και διάπραξη εγκλημάτων πολέμου.

Αίτημα για την 25η τροπολογία έθεσε και η βουλευτής Ιλχάμ Ομάρ από τη Μινεσότα. «Αυτό δεν είναι ok. Επικαλεστείτε την 25η Τροπολογία. Καθαίρεση. Απομάκρυνση. Αυτός ο ανεξέλεγκτος παλαβός πρέπει να απομακρυνθεί από το αξίωμα» ανέφερε, όπως και η βουλευτής Μελάνι Στάνσμπερι από το Νέο Μεξικό. «Το Κογκρέσο και το Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να δράσουν».

Ακόμη και από πρώην ρεπουμπλικανούς, όπως ο βουλευτής Τζο Γουόλς από το Ιλινόις, κρίνουν πως πρέπει να επικαλεστεί η Γερουσία την 25η Τροπολογία «τώρα» καθώς εκτιμά πως ο Τραμπ «αποτελει κηλίδα για τις ΗΠΑ και τον κόσμο».

Στο ίδιο πνεύμα ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι δημοσίευσε στο X: «Αν ήμουν στο υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ, θα περνούσα το Πάσχα τηλεφωνώντας σε συνταγματολόγους σχετικά με την 25η Τροπολογία. Αυτό είναι εντελώς, εντελώς αχαλίνωτο. Έχει ήδη σκοτώσει χιλιάδες. Θα σκοτώσει χιλιάδες ακόμη».

Να σημειωθεί πάντως πως το αίτημά τους είχε σχεδόν απίθανο να συμβεί καθώς για να πάρει «σάρκα και οστά» θα πρέπει ο αντιπρόεδρος της χώρας, ο Τζέι Ντι Βανς, να στείλει γραπτή δήλωση στο Κογκρέσο ότι ο πρόεδρος είναι «ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του», αφού έχει εξασφαλίσει και την έγκριση από την πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου.

