Τραμπ προς το πλήρωμα του Artemis II: «Γράψατε ιστορία – Είστε σύγχρονοι πρωτοπόροι»

Τα συγχαρητήριά του στους αστροναύτες της αποστολής Artemis II εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε απευθείας επικοινωνία με το πλήρωμα που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, κάνοντας λόγο για μια αποστολή που «γράφει ιστορία».

«Είστε πραγματικά σύγχρονοι πρωτοπόροι», ανέφερε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι το εγχείρημα ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή των ΗΠΑ στη σεληνιακή επιφάνεια, αλλά και για μελλοντικές αποστολές στον Άρη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχάρη ονομαστικά τον διοικητή της αποστολής Ριντ Ουάιζμαν, τον πιλότο Βίκτορ Γκλόβερ και τους ειδικούς αποστολής Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, κάνοντας λόγο για ένα επίτευγμα που «ενέπνευσε ολόκληρο τον κόσμο». Παράλληλα, ευχαρίστησε τη NASA και τον επικεφαλής της, Τζάρεντ Άιζακμαν, για τη συμβολή τους στην υλοποίηση της αποστολής.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της αποστολής, Ριντ Ουάιζμαν, χαρακτήρισε την επικοινωνία «ιδιαίτερα ξεχωριστή», τονίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στο πρόγραμμα. Περιγράφοντας τις εικόνες από τη Σελήνη, σημείωσε ότι το πλήρωμα είδε περιοχές που «κανένας άνθρωπος δεν έχει αντικρίσει ξανά», ακόμη και σε σύγκριση με τις αποστολές Apollo.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σπάνιο φαινόμενο που παρατήρησαν, όταν η Σελήνη κάλυψε τον Ήλιο:

«Είδαμε το ηλιακό στέμμα και τους πλανήτες να ευθυγραμμίζονται. Όλοι σχολιάσαμε πόσο συναρπαστικό είναι να βλέπουμε την ανθρωπότητα να γίνεται ένα είδος που θα ζει σε δύο πλανήτες».

Η αποστολή Artemis II, που εκτοξεύθηκε την 1η Απριλίου, αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια και αναμένεται να διαρκέσει περίπου 10 ημέρες.

