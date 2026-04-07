ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 11:01
07.04.2026 09:33

Τραμπ προς το πλήρωμα του Artemis II: «Γράψατε ιστορία – Είστε σύγχρονοι πρωτοπόροι»

Τα συγχαρητήριά του στους αστροναύτες της αποστολής Artemis II εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε απευθείας επικοινωνία με το πλήρωμα που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, κάνοντας λόγο για μια αποστολή που «γράφει ιστορία».

«Είστε πραγματικά σύγχρονοι πρωτοπόροι», ανέφερε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι το εγχείρημα ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή των ΗΠΑ στη σεληνιακή επιφάνεια, αλλά και για μελλοντικές αποστολές στον Άρη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχάρη ονομαστικά τον διοικητή της αποστολής Ριντ Ουάιζμαν, τον πιλότο Βίκτορ Γκλόβερ και τους ειδικούς αποστολής Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν, κάνοντας λόγο για ένα επίτευγμα που «ενέπνευσε ολόκληρο τον κόσμο». Παράλληλα, ευχαρίστησε τη NASA και τον επικεφαλής της, Τζάρεντ Άιζακμαν, για τη συμβολή τους στην υλοποίηση της αποστολής.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της αποστολής, Ριντ Ουάιζμαν, χαρακτήρισε την επικοινωνία «ιδιαίτερα ξεχωριστή», τονίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στο πρόγραμμα. Περιγράφοντας τις εικόνες από τη Σελήνη, σημείωσε ότι το πλήρωμα είδε περιοχές που «κανένας άνθρωπος δεν έχει αντικρίσει ξανά», ακόμη και σε σύγκριση με τις αποστολές Apollo.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σπάνιο φαινόμενο που παρατήρησαν, όταν η Σελήνη κάλυψε τον Ήλιο:

«Είδαμε το ηλιακό στέμμα και τους πλανήτες να ευθυγραμμίζονται. Όλοι σχολιάσαμε πόσο συναρπαστικό είναι να βλέπουμε την ανθρωπότητα να γίνεται ένα είδος που θα ζει σε δύο πλανήτες».

Η αποστολή Artemis II, που εκτοξεύθηκε την 1η Απριλίου, αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια και αναμένεται να διαρκέσει περίπου 10 ημέρες.

Διαβάστε επίσης

Ρωσία: Τρεις νεκροί σε επίθεση ουκρανικού drone σε περιφέρεια κοντά στη Μόσχα

The Times: «Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην Κομ – Ανίκανος να κυβερνήσει»

Ρωσία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στο Νταγκεστάν

Ειρήνη Μουρτζούκου: Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη το 2024

Οι πρώτες δημοσκοπικές συνέπειες του ΟΠΕΚΕΠΕ: φθορά για τη ΝΔ, χωρίς ακόμη ανατροπή του συσχετισμού

Ήλιος της ειρήνης ή καύσιμα των πολέμων;

«Αλμυρό» το πασχαλινό τραπέζι – Φόβοι και για νέες αυξήσεις αν επιμείνει η γεωπολιτική αστάθεια

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; – Τι γίνεται με το πορτοκαλί

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

Δεύτερες σκέψεις Τραμπ: «Ενδέχεται να καθυστερήσει την επίθεση» - IDF: «Μην παίρνετε τρένα», δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

Ο χορός του Γιάνη Βαρουφάκη στη Μόσχα

