ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 08:52
07.04.2026 08:36

Ρωσία: Τρεις νεκροί σε επίθεση ουκρανικού drone σε περιφέρεια κοντά στη Μόσχα

Ένα ζευγάρι και ο επτάχρονος γιος του σκοτώθηκαν σε επίθεση «εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών» στην περιφέρεια του Βλαντίμιρ, βορειοανατολικά της Μόσχας, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντρ Αβντέεφ.

Στην Ουκρανία, ένα παιδί σκοτώθηκε από ρωσικά πλήγματα στην κεντροανατολική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με την περιφερειακή διοίκηση.

«Αυτή τη νύκτα, επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Αλεξαντρόφσκι. Ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξε ένα κτίριο με δύο διαμερίσματα. Δύο ενήλικοι και ο επτάχρονος γιος τους σκοτώθηκαν. Η πεντάχρονη κόρη τους κατάφερε να επιζήσει», έγραψε ο Αβντέεφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το κοριτσάκι νοσηλεύεται με εγκαύματα. Δεν βρίσκεται σε κίνδυνο», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο TASS, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε την περασμένη νύκτα πάνω από τη χώρα 45 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στην ουκρανική πλευρά, ένα παιδί σκοτώθηκε και πέντε άλλοι άνθρωποι τραυματίσθηκαν από ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Ντνιπροπετρόφσκ Ολεκσάντρ Γκάνζα.

«Ένα παιδί 11 χρόνων σκοτώθηκε. Γυναίκες ηλικίας 31 και 61 ετών και ένας άνδρας 33 ετών νοσηλεύονται» στην Ποκρόφσκα, διευκρίνισε προσθέτοντας ότι άλλοι δύο άνδρες τραυματίσθηκαν στο Πάβλογκραντ.

