search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 08:51
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.04.2026 07:41

Ρωσία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στο Νταγκεστάν

plimmires new

Το Νταγκεστάν στη Ρωσία επλήγη το Σαββατοκύριακο από σοβαρές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων που έπληξαν το σαββατοκύριακο τη ρωσική δημοκρατία του Νταγκεστάν, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται ολόκληρα χωριά που μετατράπηκαν σε απέραντες λίμνες σε αυτήν την περιοχή του Καυκάσου, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Αζερμπαϊτζάν.

Ένα βίντεο δείχνει την κατάρρευση τμήματος πολυώροφης πολυκατοικίας στην Μαχατσκαλά, πρωτεύουσα του Νταγκεστάν.

Τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από χειμάρρους, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ανακοίνωσε η Επιτροπή Έρευνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε εξαιτίας κατολίσθησης, σύμφωνα με το υπουργείο διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω διακοπών της ηλεκτροδότησης, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως οι βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Καταστροφικές πλημμύρες είχαν πλήξει ήδη το Νταγκεστάν την προηγούμενη εβδομάδα, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και αναγκάζοντας τις αρχές να κηρύξουν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Διαβάστε επίσης

Πάπας Λέων: Ένας Ιεράρχης κόντρα στον Τραμπ και τους «ιέρακες» του πολέμου – Το Βατικανό και τα κοινωνικά μηνύματα

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

SERE: Η σκληρή εκπαίδευση που προετοιμάζει Αμερικανούς πιλότους για το χειρότερο σενάριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
protes boithies new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλάζει το φαρμακείο του αυτοκινήτου: Τι πρέπει να περιέχει από τις 18 Ιουνίου – Το πρόστιμο σε όσους δεν συμμορφωθούν

sifnos_monastiri
TRAVEL

Η Σίφνος στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026

Quest omilos
BUSINESS

Quest: Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας το 2025 με ισχυρή ρευστότητα και επενδυτική ευελιξία

nea_dimokratia_KO_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νεύρα για τους εξωκοινοβουλευτικούς

drones new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Τρεις νεκροί σε επίθεση ουκρανικού drone σε περιφέρεια κοντά στη Μόσχα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

varoufakis 876- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο χορός του Γιάνη Βαρουφάκη στη Μόσχα

kozu new
ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

syrigos_liagkas
LIFESTYLE

Συρίγος κατά Λιάγκα: «Βαρέθηκα να μετράω τις συγγνώμες του – Μας κάνει να ντρεπόμαστε για τη δουλειά μας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

protes boithies new
sifnos_monastiri
Quest omilos
1 / 3