Προφέρεται «σιρ» (sear), γράφεται SERE και είναι η σκληρή εκπαίδευση που διδάσκεται σε όλο τον αμερικανικό στρατό, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στην Πολεμική Αεροπορία.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η Wall Street Journal, επίλεκτοι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και μέλη ειδικών δυνάμεων εκπαιδεύονται για ένα από τα πιο ακραία ενδεχόμενα του πολέμου: να βρεθούν μόνοι, πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Η εκπαίδευση αυτή, γνωστή ως SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape), έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης και επιστροφής.

Η σημασία της αναδείχθηκε ξανά μετά τη διάσωση μέλους πληρώματος F-15 στο Ιράν, το οποίο κατάφερε να επιβιώσει για 36 ώρες σε ορεινή περιοχή, αποφεύγοντας τη σύλληψη ενώ δυνάμεις τον αναζητούσαν.

Όπως αναφέρει η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, «η αποστολή του επιζώντα είναι να επιστρέψει, με τιμή».

Οι τέσσερις πυλώνες του SERE

Η εκπαίδευση SERE βασίζεται σε τέσσερις βασικές αρχές:

Επιβίωση (Survival)

Η πρώτη προτεραιότητα για έναν πιλότο που έχει καταρριφθεί είναι να μείνει ζωντανός. Μετά από εκτίναξη και προσγείωση με αλεξίπτωτο, συχνά βρίσκεται σε άγνωστο και εχθρικό περιβάλλον.

Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να διαχειρίζονται τραύματα, να βρίσκουν νερό και τροφή και να κατασκευάζουν πρόχειρα καταφύγια. Η εκπαίδευση καλύπτει ακραία περιβάλλοντα, από ερήμους μέχρι πολικές περιοχές, ενώ περιλαμβάνει πρακτικές όπως άναμμα φωτιάς χωρίς εξοπλισμό ή εύρεση τροφής στη φύση.

Αποφυγή (Evasion)

Η επιβίωση δεν αρκεί αν ο πιλότος εντοπιστεί. Γι’ αυτό η αποφυγή σύλληψης είναι κρίσιμη.

Οι στρατιωτικοί εκπαιδεύονται να κινούνται διακριτικά, να κρύβονται και να αξιοποιούν το περιβάλλον. Παράλληλα, κάθε αποστολή συνοδεύεται από σχέδιο διάσωσης, ώστε ο πιλότος να μπορεί να συντονιστεί με τις δυνάμεις που θα τον ανακτήσουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Αμερικανός πιλότος Scott O’Grady, που το 1995 επέζησε έξι ημέρες σε εχθρικό έδαφος στη Βοσνία, κινούμενος κυρίως τη νύχτα και τρεφόμενος ακόμη και με μυρμήγκια, μέχρι να διασωθεί.

Αντίσταση (Resistance)

Σε περίπτωση σύλληψης, η εκπαίδευση προβλέπει αντίσταση. Οι λεπτομέρειες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό απόρρητες, ωστόσο είναι γνωστό ότι περιλαμβάνει τεχνικές αυτοάμυνας και εκπαίδευση σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες πολέμου.

Η φιλοσοφία αυτή βασίζεται στον Κώδικα Συμπεριφοράς που καθιερώθηκε μετά τον Πόλεμο της Κορέας, σύμφωνα με τον οποίο οι αιχμάλωτοι οφείλουν να αντιστέκονται και να παρέχουν μόνο βασικές πληροφορίες, όπως όνομα και βαθμό.

Διαφυγή (Escape)

Ο τελικός στόχος είναι η επιστροφή. Οι πιλότοι μαθαίνουν να χρησιμοποιούν εξοπλισμό όπως ραδιόφωνα και φωτοβολίδες για να σηματοδοτούν τη θέση τους και να συντονίζονται με ομάδες διάσωσης.

Η επιτυχής διαφυγή συχνά εξαρτάται από το σωστό timing και την ικανότητα του επιζώντα να παραμείνει αθέατος μέχρι τη στιγμή της ανάκτησης.

Γιατί θεωρείται κρίσιμη εκπαίδευση

Σύμφωνα με τον απόστρατο αντιπτέραρχο David Deptula, η σημασία του SERE για τους πιλότους είναι αυτονόητη: μπορεί να βρεθούν ξαφνικά μόνοι σε εχθρικό έδαφος, χωρίς υποστήριξη.

Η εκπαίδευση, όπως λέει, «τους προετοιμάζει να παραμείνουν ζωντανοί, να αποφεύγουν τη σύλληψη και να αυξάνουν τις πιθανότητες διάσωσης».

Πέρα από την ατομική επιβίωση, υπάρχει και στρατηγική διάσταση. Η σύλληψη ενός πιλότου μπορεί να προσφέρει στον αντίπαλο πολιτικό και προπαγανδιστικό πλεονέκτημα.

