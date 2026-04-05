Σενάριο ταινίας: Η δραματική επιχείρηση για τη διάσωση του αμερικανού πιλότου και τα C-130 που… κόλλησαν στην άμμο – «Στο τσακ» τα καταφέρανε οι ειδικές δυνάμεις

Μία αποστολή για λίγους ήταν αυτήν που οδήγησε στη διάσωση του Αμερικανού πιλότου που αγνοούνταν στο Ιράν, καθώς -όπως σημειώνουν στρατιωτικοί- λίγες ήταν οι χώρες στον κόσμο που θα μπορούσαν να φέρουν εις πέρας μία τέτοια αποστολή.

Η επιχείρηση των ΗΠΑ για τη διάσωση καταρριφθέντων στρατιωτικών στο Ιράν θα είχε ξεκινήσει τη στιγμή που η Πολεμική Αεροπορία επιβεβαίωνε ότι είχε χάσει ένα αεροσκάφος — απαιτώντας μια μαζική κοινή επιχείρηση μεταξύ πολλαπλών κλάδων του στρατού και των εταίρων του, εξήγησε στο CNNi ο Μικ Ράιαν, ανώτερος συνεργάτης στρατιωτικών σπουδών στο Ινστιτούτο Lowy και εν αποστρατεία υποστράτηγος στον Αυστραλιανό Στρατό.

Reported images of the forward airbase in Iran used by US forces to successfully rescue the downed US F-15 WSO.



A pair of C-130s were destroyed before final departure after they became stuck. pic.twitter.com/AtSeUBM9pd — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 5, 2026

«Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, οι Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού των ΗΠΑ και μια σειρά από άλλους οργανισμούς θα συνεργάζονταν, κάνοντας σχεδιασμό σύγκρουσης και καταλήγοντας σε μια σειρά από διαφορετικές επιλογές για τη διάσωση και των δύο αυτών μελών του πληρώματος», πρόσθεσε.

«Κανείς στον κόσμο δεν θα μπορούσε πραγματικά να το πετύχει αυτό όπως ο αμερικανικός στρατός», υπογράμμσε ακόμα.

Η επιχείρηση αντιμετώπισε τους κινδύνους που ενυπάρχουν στις πτήσεις πάνω από το ιρανικό έδαφος, επομένως οι αμερικανικές δυνάμεις θα είχαν εξετάσει το περιβάλλον αεράμυνας του Ιράν κατά τον σχεδιασμό της διάσωσης, σημείωσε. Αλλά είχαν ένα πλεονέκτημα: μετά από περισσότερο από ένα μήνα πολέμου, η αμυντική ικανότητα του Ιράν έχει εξαντληθεί σοβαρά.

«Έχουν υπάρξει πάνω από 10.000 αποστολές μέχρι στιγμής με μόνο ένα χαμένο μαχητικό αεροσκάφος», πρόσθεσε. «Πιστεύω λοιπόν ότι σε γενικές γραμμές, η αμερικανική πολεμική αεροπορία έχει σημειώσει αρκετή επιτυχία στην καταστολή της ιρανικής αεράμυνας».

Ισχυρισμοί ότι οι ΗΠΑ έστησαν μυστική αεροπορική βάση μέσα στο Ιράν

Σύμφωνα με – ανεπιβεβαίωτες μέχρις στιγμής πληροφορίες – οι δυνάμεις των ΗΠΑ φαίνεται να εστησαν μια προσωρινή αεροπορική βάση στην καρδιά του Ιράν για να φέρουν εις πέρας την κρίσιμη αποστολή διάσωσης του αξιωματικού οπλισμού του F-15.

Σύμφωνα με τις αναφορές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τουλάχιστον δύο μεταγωγικά C-130 Hercules προσγειώθηκαν στο εχθρικό έδαφος για να παραλάβουν τον πιλότο και την ομάδα που τον συνόδευε.

Την ίδια ώρα που όλα έδειχναν να πηγαίνουν βάσει σχεδίου, η αποστολή πήρε δραματική τροπή.

During the rescue mission, American operators were forced to destroy a pair of transport planes after they became stuck on the ground at a remote forward base in Iran. pic.twitter.com/eT5CS4sP7c — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 5, 2026

Τα αεροσκάφη «κόλλησαν» στο έδαφος λόγω άμμου, με τους κινητήρες να παλεύουν μάταια να δώσουν την απαραίτητη ώθηση για απογείωση. Οι χειριστές βρέθηκαν αντιμέτωποι με το χειρότερο σενάριο, καθώς ο χρόνος πίεζε ασφυκτικά και οι ιρανικές δυνάμεις έσπευδαν στην περιοχή.

Seriously some movie stuff, US special forces locate the second airmen late last night they land in transport aircraft but get stuck so have to hold positions under fire for renewed rescue by 3 other planes. — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) April 5, 2026

Όταν έγινε σαφές ότι τα αεροπλάνα δεν επρόκειτο να αποκολληθούν, οι ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού – Delta όπως προκύπτει από αναφορές – αποφάσισαν να ανατινάξουν τα ίδια τους τα αεροπλάνα στο έδαφος. Οι εκρήξεις συγκλόνισαν την περιοχή – υπό ιρανικά πυρά – την ώρα που τρία νέα αεροσκάφη κατέφθαναν στο σημείο για την εκκένωση της τελευταίας στιγμής.

Τι θα μπορούσε να πάει λάθος

Στην πολυπλοκότητα της επιχείρησης στον Ιράν αναφέρθηκε μιλώντας στο CNNi ένας πρώην συνταγματάρχης λέγοντας ότι μια σειρά από πράγματα θα μπορούσαν να έχουν πάει στραβά κατά τη διάρκεια της αποστολής διάσωσης του αμερικανικού στρατού στο Ιράν.

Ο συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Σέντρικ Λέιτον, δήλωσε ότι η απομακρυσμένη περιοχή είναι γεμάτη σκόνη και βρωμιά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στους κινητήρες και το σύστημα προσγείωσης ενός αεροσκάφους.

Το έδαφος είναι «αρκετά τραχύ», πρόσθεσε.

«Έχετε επίσης την πιθανότητα να συμβούν πράγματα που δεν έχουν καν προγραμματιστεί. Θα μπορούσε κάποιος να πάρει μια λάθος στροφή σε ένα χωριό και ξαφνικά να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με έναν αστυνομικό», είπε.

«Αυτά είναι μικρά πράγματα, μεγάλα πράγματα, που μπορούν να πάνε στραβά. Και όταν πάνε στραβά, μπορούν να σημάνουν καταστροφή για μια αποστολή», υπογράμμισε ακόμη.

Ο συνταγματάρχης, τόνισε ότι μια τέτοια αποστολή διάσωσης συχνά απαιτεί μια πολύ χορογραφημένη ρουτίνα όπου «κάθε μικρό κομμάτι πρέπει να λειτουργήσει πριν όλα μπορέσουν να συναρμολογηθούν».

Η τεχνολογία που είναι ικανή να εντοπίσει τον αγνοούμενο αεροπόρο συνέβαλε επίσης στην επιτυχία μιας αποστολής που δύσκολα θα ήταν δυνατή πριν από δεκαετίες, κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Οι 2.750°C, τα ψίχουλα και το παρκάρισμα στο διάστημα – Όσα δεν ξέρετε για το Artemis II

ΗΠΑ: 57χρονος μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πλήθος σε φεστιβάλ στη Λουζιάνα – Τουλάχιστον 20 τραυματίες (Video)

Ιταλία: Περιορισμοί στον ανεφοδιασμό με καύσιμα σε 4 αεροδρόμια

