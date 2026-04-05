Ιταλία: Περιορισμοί στον ανεφοδιασμό καυσίμων σε 4 αεροδρόμια

Μία από τις μεγάλες εταιρίες που προμηθεύει με καύσιμα τα αεροδρόμια Μιλάνο Λινάτε, της Μπολόνια, του Τρεβίζο και της Βενετίας, ανακοίνωσε περιορισμούς μέχρι τις 9 Απριλίου.
Όπως έγινε γνωστό, προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό καυσίμων τις ημέρες αυτές θα δοθεί σε πτήσεις διάρκειας μεγαλύτερης των τριών ωρών, σε κυβερνητικά αεροσκάφη και σε πτήσεις που εξυπηρετούν υγειονομικές ανάγκες.
Η ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχολίασε ότι στα συγκεκριμένα αεροδρόμια υπάρχουν και άλλες εταιρίες οι οποίες συνεχίζουν να ανεφοδιάζουν κανονικά όλα τα αεροσκάφη και ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός οφείλεται στην τουριστική κίνηση του Καθολικού Πάσχα και όχι στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.
