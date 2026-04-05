ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 05:00
05.04.2026 07:55

Ιταλία: Περιορισμοί στον ανεφοδιασμό καυσίμων σε 4 αεροδρόμια

Μία από τις μεγάλες εταιρίες που προμηθεύει με καύσιμα τα αεροδρόμια Μιλάνο Λινάτε, της Μπολόνια, του Τρεβίζο και της Βενετίας, ανακοίνωσε περιορισμούς μέχρι τις 9 Απριλίου.

Όπως έγινε γνωστό, προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό καυσίμων τις ημέρες αυτές θα δοθεί σε πτήσεις διάρκειας μεγαλύτερης των τριών ωρών, σε κυβερνητικά αεροσκάφη και σε πτήσεις που εξυπηρετούν υγειονομικές ανάγκες.

Η ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχολίασε ότι στα συγκεκριμένα αεροδρόμια υπάρχουν και άλλες εταιρίες οι οποίες συνεχίζουν να ανεφοδιάζουν κανονικά όλα τα αεροσκάφη και ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός οφείλεται στην τουριστική κίνηση του Καθολικού Πάσχα και όχι στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Διαβάστε επίσης:

«Τον έχουμε»: Το μήνυμα Τραμπ για τη διάσωση του αμερικανού πιλότου – Ολονύχτιες μάχες στα «επικίνδυνα βουνά του Ιράν», όλες οι εξελίξεις

Οι αόρατοι κραδασμοί μιας σύγκρουσης – Μέρος πρώτο

Βιρτζίνια Τζιούφρε: Η οικογένειά της προτρέπει τον βασιλιά Κάρολο να συναντηθεί με θύματα του Τζέφρι Επστάιν

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Επίθεση σε εκκλησία το Καθολικό Πάσχα με 7 νεκρούς – 31 όμηροι διασώθηκαν

ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εντοπίστηκαν οι 8 περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

PODCASTS

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Η Ελλάδα είναι η πιο πληττόμενη χώρα της ΕΕ από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

MEDIA

ΑΝΤ1: Νυχτερινή απογείωση τηλεθέασης στο κανάλι λόγω συνέντευξης Τσίπρα (2/4)

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

