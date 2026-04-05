«Τον έχουμε»: Το μήνυμα Τραμπ για τη διάσωση του αμερικανού πιλότου – Ολονύχτιες μάχες στα «επικίνδυνα βουνά του Ιράν», όλες οι εξελίξεις

Με μια πανηγυρική ανάρτηση στο Truth Social ο Τραμπ ανακοίνωσε τη διάσωση του αμερικανού πιλότου του F-15, μετά από ολονύχτιες μάχες στα βουνά του Ιράν.

«Τον έχουμε. Αγαπητοί μου Αμερικανοί, τις τελευταίες ώρες οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ, για έναν από τους εξαιρετικούς μας αξιωματικούς πληρώματος, ο οποίος είναι επίσης ένας ιδιαίτερα σεβαστός Συνταγματάρχης, και με χαρά σας ενημερώνω ότι είναι πλέον ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ!», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε αλλά «θα γίνει καλά», επισημαίνοντας ότι είχε καταφύγει «στα επικίνδυνα βουνά του Ιράν».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν «δεκάδες αεροσκάφη» και ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούσαν τη θέση του «24 ώρες το 24ωρο και σχεδίαζαν επιμελώς τη διάσωσή του».

Η δραματική διάσωση

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο John Hendren, στη διάσωση συμμετείχαν εκατοντάδες στρατιώτες ειδικών επιχειρήσεων. Αεροσκάφη που παρακολουθούσαν τη θέση του αεροπόρου εισήλθαν στο ιρανικό έδαφος και τον ανέσυραν με ασφάλεια εκτός χώρας.

Reported images of the forward airbase in Iran used by US forces to successfully rescue the downed US F-15 WSO.



A pair of C-130s were destroyed before final departure after they became stuck.

Η επιχείρηση ξεκίνησε στο σκοτάδι, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες αποστολές, αλλά ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καθώς οι δυνάμεις πλησίαζαν τον αεροπόρο, ξέσπασε ανταλλαγή πυρών. Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν στις επιθέσεις που σημειώθηκαν νωρίτερα στην επαρχία Κοχγκιλούγιε και Μπόγιερ-Αχμάντ του Ιράν, όπου έλαβε χώρα η επιχείρηση διάσωσης.

Μέσα σε αυτή τη σφοδρή μάχη κατάφεραν να τον διασώσουν και να τον οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο.

Πληροφορίες, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο μεταγωγικά C-130 Hercules προσγειώθηκαν στο εχθρικό έδαφος για να παραλάβουν τον πιλότο και την ομάδα που τον συνόδευε. Τα αεροσκάφη «κόλλησαν» στο έδαφος εξαιτίας της άμμου, με τους κινητήρες να αδυνατούν να δώσουν την απαραίτητη ώθηση για απογείωση.

During the rescue mission, American operators were forced to destroy a pair of transport planes after they became stuck on the ground at a remote forward base in Iran.

Καθώς ο χρόνος πίεζε ασφυκτικά και οι ιρανικές δυνάμεις έσπευδαν στην περιοχή, οι ειδικές δυνάμεις του αμερικάνικου στρατού ανατίναξαν τα ίδια τους τα αεροπλάνα στο έδαφος, την ώρα που τρία νέα αεροσκάφη κατέφθαναν στο σημείο για την εκκένωση της τελευταίας στιγμής.

Seriously some movie stuff, US special forces locate the second airmen late last night they land in transport aircraft but get stuck so have to hold positions under fire for renewed rescue by 3 other planes.

Ο αεροπόρος ήταν το δεύτερο μέλος του διμελούς πληρώματος ενός αμερικανικού μαχητικού F-15 το οποίο το Ιράν δήλωσε ότι καταρρίφθηκε την Παρασκευή από την αντιαεροπορική του άμυνα. Το Reuters είχε μεταδώσει την Παρασκευή ότι το πρώτο μέλος του πληρώματος είχε διασωθεί.

Δεν επιβεβαιώνει την αμερικανική επιχείρηση διάσωσης η Τεχεράνη

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Mohamed Vall, από την πλευρά της Τεχεράνης δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση για τη διάσωση του δεύτερου Αμερικανού αεροπόρου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο, υπήρξαν αναφορές για συγκρούσεις και μερικά αεροπορικά πλήγματα στην πόλη Ντέχντασχτ.

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν, αλλά δεν είναι σαφές αν οι Ιρανοί έχουν πλήρη εικόνα για την εξέλιξη της επιχείρησης ή τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

«Η Αμερική ανασαίνει με ανακούφιση»

Ο αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Mike Waltz, σχολίασε τη διάσωση του αγνοούμενου Αμερικανού αξιωματικού.

«Η Αμερική ανασαίνει με ανακούφιση», έγραψε ο Waltz, πρώην αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας: «Ακόμη μία εκπληκτική δουλειά από τους αδελφούς μου στις ειδικές επιχειρήσεις».

America breathes a sigh of relief. More amazing work by my special operations brothers 🇺🇸

Καρολάιν Λέβι: «Περήφανη για τα στρατεύματά μας»

Aνάρτηση για τη διάσωση του πιλότου έκανε και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επαινόντας τον Τραμπ και τους αμερικανούς στρατιώτες που διεξήγαγαν την επιχείρηση διάσωσης.

«Περήφανη για τα στρατεύματά μας. Περήφανη για τον Πρόεδρό μας. Περήφανη που είμαι αμερικανή», έγραψε στο X.

Proud of our troops. Proud of our President. Proud to be an American. 🇺🇸

Καταρρίφθηκε αμερικανικό αεροσκάφος που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης

Κι ενώ οι αμερικανοί πανηγυρίζουν, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα πως κατέρριψαν αμερικανικό αεροσκάφος το οποίο συμμετείχε στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης του πιλότου.

«Ένα εχθρικό, αμερικανικό αεροσκάφος, που αναζητούσε τον πιλότο ενός μαχητικού αεροσκάφους που είχε καταρριφθεί, καταστράφηκε από τους μαχητές του Ισλάμ στη νότια επαρχία Ισφαχάν», ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

First video of the destroyed Black Hawk helicopters and C-130 military transport aircraft in Iran's Isfahan

Νωρίτερα οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είχαν ανακοινώσει ότι καταρρίφθηκαν τρία αμερικανικά αεροσκάφη: ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού C-130 και δύο ελικόπτερα Blackhawk.

Το Ισραήλ προανήγγειλε επίθεση σε συνοριακό πέρασμα μεταξύ του Λιβάνου και της Συρίας

Το κεντρικό σημείο διέλευσης μεταξύ του Λιβάνου και της Συρίας παραμένει κλειστό σήμερα μετά την προειδοποίηση του Ισραήλ για επικείμενο πλήγμα, μία ημέρα έπειτα από τους νέους φονικούς βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός εναντίον του νότιου Λιβάνου.

«Εξαιτίας της χρήσης του συνοριακού περάσματος Μασνάα από τη Χεζμπολάχ για στρατιωτικούς σκοπούς και για να περνούν λαθραία υλικό μάχης, ο ισραηλινός στρατός σκοπεύει να διεξαγάγει πλήγματα εναντίον του στο άμεσο μέλλον», έγραψε χθες Σάββατο το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ Αβιχάι Αντραΐ, καλώντας τους κατοίκους να φύγουν από την περιοχή.

Πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Λιβάνου στη Μασνάα δήλωσε στο AFP ότι «σε εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση αυτού του συνοριακού περάσματος μετά την ισραηλινή απειλή».

Στη συριακή πλευρά των συνόρων οι μεθοριακές εγκαταστάσεις ήταν ουσιαστικά έρημες σήμερα τα ξημερώματα, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP, ο οποίος είδε μόνο μερικούς φρουρούς.

Ο διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής Αρχής Συνόρων και Τελωνείων της Συρίας, ο Μάζεν Αλούς, δήλωσε ότι αυτό το συνοριακό πέρασμα – το οποίο στη Συρία αποκαλείται Ζντέιντετ Γιαμπούς—χρησιμοποιείται «αποκλειστικά για πολιτικούς σκοπούς και δεν χρησιμοποιείται για κανέναν στρατιωτικό σκοπό».

«Με δεδομένες τις προειδοποιήσεις που κυκλοφορούν και λόγω της ανησυχίας για την ασφάλεια των ταξιδιωτών, η κυκλοφορία σε αυτό το συνοριακό πέρασμα θα ανασταλεί προσωρινά μέχρι να εκλείψουν οι πιθανοί κίνδυνοι», πρόσθεσε.

Ζωτικής σημασίας εμπορική οδός

Το συνοριακό πέρασμα Μασνάα είναι μια ζωτικής σημασίας εμπορική οδός και για τις δύο χώρες και η κύρια χερσαία πύλη του Λιβάνου προς την υπόλοιπη περιοχή. Ο Λίβανος και η Συρία συνδέονται με έξι επίσημα συνοριακά περάσματα, αλλά υπάρχουν επίσης δεκάδες παράνομα σημεία διέλευσης και άτυπες διαδρομές.

Το Ισραήλ είχε ήδη βομβαρδίσει το Μασνάα το 2024 στη διάρκεια του προηγούμενου πολέμου με τη Χεζμπολάχ, προκαλώντας προβλήματα στη διασυνοριακή κυκλοφορία επί εβδομάδες προτού οι λιβανικές και συριακές αρχές ολοκληρώσουν τα έργα αποκατάστασης.

Χθες Σάββατο σημειώθηκαν νέοι, φονικοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον του Λιβάνου.

Η χώρα σύρθηκε στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν που σκότωσε τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Έκτοτε το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχοθετεί το σιιτικό κίνημα, ενώ πραγματοποιεί και χερσαίες επιχειρήσεις.

Συνολικά έχουν σκοτωθεί 1. 422 άνθρωποι, ανάμεσά τους 126 παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των λιβανικών αρχών, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Ο ισραηλινός στρατός έχει χάσει 11 στρατιώτες, ενώ τρεις Ινδονήσιοι κυανόκρανοι της προσωρινής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) σκοτώθηκαν στα τέλη Μαρτίου.

Χθες το βράδυ ο στρατός του Ισραήλ έδωσε εντολή τους κατοίκους του Κφαρ Χάτα, στον νότιο Λίβανο, να εκκενώσουν την πόλη η οποία βρίσκεται 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα, καθώς επίκεινται πλήγματα. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν ανθρώπους να φύγουν από την πόλη πεζή, όπως και μεγάλα μποτιλιαρίσματα.

Κουβέιτ: Στις φλόγες κτιριακό συγκρότημα μετά από επιδρομή drones

Επιδρομή drones προκάλεσε πυρκαγιά σε κτιριακό συγκρότημα στο Σουάιχ του Κουβέιτ, όπου βρίσκεται η έδρα της κρατικής εταιρείας πετρελαίου του εμιράτου (Kuwait Petroleum Corporation / KPC) και κυβερνητικά κτίρια, όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου (KUNA).

Η κυβέρνηση του εμιράτου κατήγγειλε την «εγκληματική ιρανική επίθεση» που έχει προκαλέσει «σημαντικές καταστροφές» σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν πως η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί για να αναχαιτίσει «εχθρικούς πυραύλους και drones» που εκτοξεύτηκαν εναντίον του εμιράτου.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Επιδρομή ιρανικών drones προκάλεσε «σημαντικές ζημιές» σε δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές του εμιράτου.

«Δύο σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης έγιναν στόχοι εχθρικών drones στο πλαίσιο ειδεχθούς ιρανικής επίθεσης, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές και να τεθούν εκτός λειτουργίας δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να υπάρξουν θύματα», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας του Κουβέιτ.

Ελ Μπαραντέι: Σταματήστε τον «παράφρονα» Τραμπ

Ο πρώην διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ) και βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης Μοχάμεντ ελ Μπαραντέι κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «παράφρονα» και τον κατηγόρησε ότι μετατρέπει τη Μέση Ανατολή «σε μια μπάλα φωτιάς».

Σε ανάρτησή του στο Χ στα αραβικά ο ελ Μπαραντέι έγραψε: «Προς τις κυβερνήσεις του Κόλπου: για μία ακόμη φορά σας παρακαλώ κάνετε ό,τι μπορείτε προτού αυτός ο παράφρονας μετατρέψει την περιοχή σε μια μπάλα φωτιάς».

Εξάλλου ο ελ Μπαραντέι αναπαρήγαγε το μήνυμα του Τραμπ με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι η διορία που έχει δώσει στην Τεχεράνη για να καταλήξει σε συμφωνία και να ανοίξει στο Στενό του Χορμούζ λήγει αύριο Δευτέρα, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «θα ξεσπάσει η κόλαση πάνω τους»

«Δεν μπορεί να γίνει κάτι για να σταματήσει αυτή η τρέλα;!», σχολίασε, αυτή τη φορά στα αγγλικά, ο πρώην επικεφαλής του ΔΟΑΕ απευθυνόμενος στον ΟΗΕ , στις κυβερνήσεις της Κίνας και της Ρωσίας, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μοχάμεντ ελ Μπαραντέι, ένας 83χρονος Αιγύπτιος πρώην πολιτικός, ήταν επικεφαλής της ΔΟΑΕ από το 1997 έως το 2009 και ηγήθηκε πολυάριθμων κρίσιμων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αυτός και η οργάνωσή του τιμήθηκαν από κοινού με το Νόμπελ Ειρήνης το 2005 για τις προσπάθειές τους να προωθήσουν την ειρηνική χρήση της ατομικής ενέργειας.

Ο ελ Μπαραντέι, που είχε αμφισβητήσει τη λογική των ΗΠΑ για την εισβολή τους στο Ιράκ το 2003, έχει προειδοποιήσει για το «φρικτό κόστος» του «πολέμου επιλογής» του Τραμπ εναντίον του Ιράν, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει παρουσιάσει στοιχεία ότι η Τεχεράνη αποτελούσε «άμεση απειλή».

